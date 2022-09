Thua đối thủ người Trung Quốc Sun Fei-xiang kém mình đến 15 tuổi trong cả 2 ván đấu với cùng điểm số 18-21, tay vợt Nguyễn Tiến Minh sớm nói lời chia tay với giải đấu trên sân nhà.



Tiến Minh dừng bước nhưng các đồng nghiệp trẻ của anh lại mạnh mẽ tiến bước bằng năng lực và cả chút may mắn.

Phải dự tranh từ vòng sơ loại, Trần Lê Mạnh An chỉ cần một ván thắng để vượt qua Rahul Yadav Chi-taboina khi đối thủ bỏ cuộc. Tiếp tục phải đối đầu cùng hạt giống số 1 Kanta Tsuneyama ở vòng hai, Mạnh An "bất chiến tự nhiên thành" cũng do đối thủ người Nhật Bản không thể góp mặt tại giải và nghiễm nhiên giành suất vé đầu tiên vào vòng 3.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng lọt vào vòng 1/8 Vietnam Open. Ảnh: ĐÀO TÙNG

Cùng có mặt tại vòng 3 là Nguyễn Hải Đăng, tay vợt chủ nhà được miễn trận đầu và ở vòng hai, anh xuất sắc vượt qua đối thủ người Thái Lan Laotrakul Korakrit với tỉ số 21-13, 21-15. Đóng góp 2 tay vợt ở vòng 1/8 là kết quả khá bất ngờ của cầu lông Việt Nam khi đối thủ của họ đều vượt trội về thứ hạng BWF.

Màn trình diễn của các tay vợt nữ chủ nhà cũng ấn tượng không kém. Hạt giống số 6 Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng 2-0 (21-12, 21-15) trước đồng đội Phạm Thị Diệu Ly, giành quyền lọt vào vòng 1/8 chờ gặp Ng Tin Yan (Hồng Kông - Trung Quốc).

Vũ Thị Trang dù không được xếp hạt giống nhưng vẫn xuất sắc đánh bại đối thủ người Indonesia Anjani Dhea Bunga với tỉ số 2-0 (21-18, 21-4). Đối thủ tiếp theo của tay vợt nữ số 2 Việt Nam là VĐV Ấn Độ Garde Ruthvika Shivani, xếp trên cô 32 bậc. Vũ Thị Anh Thư vượt qua đồng đội Lê Ngọc Vân sau 3 ván để có mặt tại vòng 1/8, trong khi Trần Thị Phương Thúy hạ tay vợt hạng 124 thế giới Yeung Sum Yee (Hồng Kông - Trung Quốc) cũng với tỉ số 2-1.

Vòng 1/8 đơn nam và đơn nữ bắt đầu lúc 10 giờ ngày 29-9 tại Nhà Thi đấu TDTT Nguyễn Du (quận 1, TP HCM).