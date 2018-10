Viettel chính thức lên V-League, CAND rớt xuống Giải Hạng nhì

05/10/2018 19:44

Bảng xếp hạng chung cuộc Giải Hạng Nhất quốc gia 2018

CLB Viettel đã chính thức giành vé lên V-League 2019 trước 2 lượt đấu, còn Hà Nội B thì chắc suất dự play-off thăng hạng, nên trận derby Thủ đô giữa đoàn quân HLV Nguyễn Hải Biên và CLB Hà Nội B ở vòng 18 Giải Hạng nhất - An Cường 2018 chiều tối 5-10 chỉ mang tính chất thủ tục.





Viettel (áo đỏ) thắng Hà Nội B ở lượt cuối cùng của giải

Viettel lên hạng V-League

và mùa sau sẽ lấy lại tên Thể Công

Cả 2 đội bóng đều ra sân với tinh thần thoải mái, tự tin và đặc biệt CLB đang được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Phạm Minh Đức sẽ phải bảo toàn lực lượng để chuẩn bị cho trận chiến quyết định. Thế nên, sau 90 phút thi đấu, Viettel đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1, khiến buổi tiệc chia tay Giải Hạng nhất quốc gia 2018 càng trở nên ý nghĩa.



Á quân Hà Nội B

Ở nhóm cuối, cuộc chiến trụ hạng giữa 4 đội Bình Phước, XM Fico Tây Ninh, CAND và Bình Định TMS đã diễn ra rất kịch tính ở vòng đấu cuối Giải Hạng Nhất quốc gia vì khoảng cách giữa đội cuối bảng CAND và 3 đội xếp trên họ chỉ có 3 điểm. Nếu giành chiến thắng trước Bình Định TMS với cách biệt 2 bàn và Tây Ninh hoặc Bình Phước thất bại ở vòng cuối thì CAND sẽ thoát khỏi cảnh xuống hạng mùa sau.

Nhưng trong khi Tây Ninh và Bình Phước đều giành kết quả thuận lợi ở vòng 18 thì các cầu thủ Công an Nhân dân (CAND) dù được thi đấu trên sân nhà nhưng vẫn bị Bình Định TMS cầm hòa 1-1, chính thức rớt hạng mùa sau.

Trong ngày bế mạc giải, ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, đại diện nhà tài trợ chính, phát biểu: "Mùa giải 2018, Công ty CP Gỗ An Cường rất vinh dự khi được đồng hành cùng Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) trong vai trò nhà tài trợ chính Giải bóng đá hạng nhất Quốc Gia An Cường 2018. "Chúng tôi tin rằng Giải Bóng đá Hạng nhất quốc gia - An Cường 2018 đã mang đến cho người hâm mộ rất nhiều cảm xúc với những pha bóng hay, nhiều bàn thắng đẹp qua những trận cầu đầy hấp dẫn, sôi động. Xin được gửi lời chúc mừng đến toàn thể BHL và cầu thủ CLB Viettel đã xuất sắc giành ngôi vô địch, CLB Hà Nội B xếp thứ 2 và CLB Đồng Tháp xếp thứ 3 tại Giải HNQG An Cường 2018. Chúc mừng các CLB đã có một mùa giải thi đấu thành công".

Kết quả các trận đấu ở vòng 18 Giải Hạng Nhất quốc gia 2018:

Tường Phước - Ảnh: Hải Anh