Ngày 20-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An đã phối hợp cùng Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức lễ xuất quân tham dự vòng 2 và vòng chung kết Giải vô địch quốc gia 2023 cho đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An.



Ban Giám đốc Công ty Bình Điền trao quà hỗ trợ đội bóng thi đấu vòng 2 giải VĐQG

CLB VTV Bình Điền Long An là một trong số những tên tuổi lớn trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam, từng 4 lần đoạt danh hiệu vô địch kể từ khi Giải Bóng chuyền Các đội mạnh toàn quốc đổi tên thành Giải Vô địch quốc gia vào năm 2004. Tuy nhiên, kể từ sau khi lên ngôi vô địch hai mùa giải liên tiếp gần nhất 2017 và 2018, VTV Bình Điền Long An đã không còn giữ được vị thế của mình.

Đội bóng nữ được nhận hoa chúc mừng nhân ngày 20-10

Ngay tại vòng 1 mùa giải năm 2023, VTV Bình Điền Long An chỉ thắng được 2/4 trận và xếp thứ ba ở bảng B vòng loại. Không còn đội trưởng Thanh Thúy trên hàng công, nhiều cầu thủ trẻ mãn hạn hợp đồng cũng xin nghỉ để theo đuổi sự nghiệp riêng, VTV Bình Điền Long An đã khó lại càng thêm khó khi mượn được chủ công H’mia Êban từ Đắk Lắk thì cầu thủ này sau vòng 1 cũng xin nghỉ để lập gia đình và chuẩn bị sinh con.

Tổng giám đốc Công ty CPPB Bình Điền Ngô Văn Đông tặng hoa cho tân binh Odina Aliyeva

Trước thềm vòng 2 của mùa giải 2023, Ban huấn luyện đội bóng xác định sẽ gặp nhiều khó khăn vì thiếu hụt lực lượng, xáo trộn nhân sự, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt đến từ nhiều đội bóng mạnh khác. Để cải thiện thứ hạng và tăng sức cạnh tranh tại vòng 2 cũng như vòng chung kết xếp hạng, bên cạnh sự chuẩn bị lực lượng nội binh, CLB đã chiêu mộ thêm Odina Aliyeva, thủ quân của đội tuyển bóng chuyền nữ Azerbaijan.

Odina Aliyeva sinh năm 1990, có chiều cao 1, 86m, sở hữu tầm bật nhảy tấn công là 3,17 m, tầm bật chắn bóng là 2,95 m. Cô từng tham gia rất nhiều giải đấu lớn trên thế giới như Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Brazil, Philipinnes, Indonesia, Trung Quốc… và gặt hái được không ít thành công tại các giải đấu này.

Đội VTV Bình Điền Long An chào đón Odina Aliyeva

Odina cho biết cô không gặp nhiều khó khăn để thích nghi với thời tiết, khí hậu hay thức ăn tại Việt Nam do có nhiều năm thi đấu ở châu Á. Odina Aliyeva cũng chia sẻ sự háo hức khi sắp đối đầu với người đồng đội ở tuyển Azerbaijan là Polina Rahimova, đối chuyền hàng đầu thế giới đã gia nhập đội Hóa chất Đức Giang.

Kim Thanh và Kim Thoa là hai trụ cột của VTV BĐLA

Tại vòng 2, VTV Bình Điền Long An sẽ nằm chung bảng với các đội Hóa chất Đức Giang, Than Quảng Ninh, Kinh Bắc Bắc Ninh và Hà Phú Thanh Hóa. Đây là các đội bóng rất mạnh, lại chịu tăng cường lực lượng thời gian qua. Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An dù vậy vẫn mạnh dạn đặt chỉ tiêu nằm trong 4 đội bóng hàng đầu của mùa giải 2023.