Được khánh thành trước thềm World Cup 1998, sân Stade de France - biểu tượng mới của bóng đá Pháp - chưa bao giờ lâm vào tình cảnh hỗn loạn khủng khiếp đến thế ngay trước giờ bóng lăn trận chung kết Champions League mùa 2021-2022 rạng sáng 29-5 (giờ Việt Nam). Lực lượng bảo vệ sân bị quá tải do không thể kiểm soát đám đông khán giả khi bên ngoài khuôn viên sân vận động, hàng chục nghìn CĐV chủ yếu là người Anh chen lấn xô đẩy, tạo nên cảnh rối ren khó kiểm soát.



Bảng điện tử khổng lồ trên sân Stade de France ban đầu thông báo trận đấu sẽ được dời lại 15 phút nhưng trong thực tế, cả hai đội bóng chỉ có thể bắt đầu nhập cuộc muộn đến 36 phút. Những dòng thông báo liên tục cập nhật việc lùi giờ bóng lăn vì lý do an ninh, điều khiến cho ngay cả Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cũng cảm thấy bất an.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin giám sát tình hình tại sân

Vị quan chức này sau đó đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân, rằng cảnh hỗn loạn xảy ra là do những người hâm mộ không có vé cố gắng tìm cách tràn vào Stade de France để xem thi đấu và cảnh sát Pháp đã phải nỗ lực để vãn hồi trật tự.

CĐV Liverpool tràn ngập khu fanzone bên ngoài Stade de France

Một trong những CĐV bình yên trở về nước Anh từ tuyến xe lửa nhà ga Bắc Paris có cả thị trưởng London Sadiq Khan. Ông từ chối bình luận về cảnh hỗn loạn tại sân Stade de France nhưng chắc chắn việc những người hâm mộ đồng hương của ông ném đá vào lực lượng cảnh sát Paris sẽ để lại những vết gợn lớn.

Bầu không khí Paris căng thẳng vì lực lượng CĐV Anh

Hàng nghìn CĐV Anh đã thuê xuồng cao tốc để vượt biển Manche qua Pháp khi các chuyến bay bị hủy bỏ. Nhiều người khác đã đi bằng đường bộ và vì không có vé, họ đã tìm cách leo hàng rào vào sân bất chấp hiểm nguy. Sau khi phát đi nhiều cảnh báo, lực lượng cảnh sát Pháp đã xịt hơi cay trực tiếp vào đám đông mà theo cáo buộc từ phía Anh, có rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.

Nhiều CĐV Anh thuê xuồng cao tốc qua Pháp

Nhà báo Nick Parrott của BBC nằm trong nhóm người hâm mộ bị xịt hơi cay còn Marvin Matip, anh trai hậu vệ Joel Matip của Liverpool, cùng với cô vợ đang mang thai và người thân đã phải trốn vào một nhà hàng để né hơi cay. Paul Dalglish, con trai của huyền thoại Liverpool Kenny Dalglish, cho biết tình hình thật kinh khủng và một người bạn của anh bị ngạt, phải nhập viện khẩn cấp.

Leo trèo khu vực tượng đài...

... bị dồn ép các khu vưc cổng vào sân

68 người đã bị bắt và 174 người bị thương trong cảnh hỗn loạn trước trận đấu. UEFA và Bộ trưởng Nội vụ Pháp đổ lỗi cho người hâm mộ nước Anh sử dụng "vé giả" để vào sân. Phía Liverpool đã chính thức yêu cầu nhà chức trách Pháp điều tra về việc đối xử thô bạo với CĐV.

Trèo hàng rào vào sân...

... bị cảnh sát xịt hơi cay

... và bị giám sát nghiêm ngặt khi đã vào khán đài

Trận chung kết Champions League khép lại với chiến thắng 1-0 thuộc về Real Madrid nhờ pha lập công duy nhất của Vinicius Junior. Đây là chức vô địch thứ 14 mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành được ở đấu trường CLB danh giá nhất châu Âu.

Vinicius Junior ghi bàn duy nhất mang vế chiến thắng cho Real Madrid