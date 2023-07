Chỉ mới trải qua 8 lần tổ chức, World Cup nữ đã có những bước tiến rất nhanh và mạnh mẽ nếu so với sân chơi của các đồng nghiệp nam. Ngay ở lần tổ chức thứ 3 (1999), World Cup nữ đã tăng số lượng đội tham dự từ 12 lên 16, rồi cũng chỉ cần gấp đôi khoảng thời gian đó để có đến 24 đội bóng được tham dự vòng chung kết thế giới.



Thêm 8 năm nữa, kỳ World Cup nữ đầu tiên được tổ chức tại 2 quốc gia đã có đến 32 đội giành quyền tham dự, kèm theo đó là những đổi thay chóng mặt về doanh thu bản quyền truyền hình cùng với các khoản chi trả dù mang tính hỗ trợ nhưng rất đáng kể mà FIFA dành cho mọi đội bóng tham dự giải đấu tại Úc và New Zealand.

Rất nhiều người đồng ý với quan điểm phụ nữ chơi bóng đã là điều vĩ đại, biến giải đấu của mình thành một World Cup là điều tuyệt vời hơn rồi từ sân chơi này để hướng đến việc thay đổi định kiến giới càng là điều vô cùng ý nghĩa. Đây có lẽ cũng chính là suy nghĩ của FIFA khi đưa ra câu khẩu hiệu của World Cup nữ 2023: "Hơn cả sự vĩ đại"…

Sự kiện thể thao lớn nhất dành cho phụ nữ trên hành tinh, cũng là kỳ World Cup nữ lớn nhất từ trước đến nay dự kiến thu hút trên 2 tỉ khán giả theo dõi. New Zealand đã đầu tư 55 triệu USD để tổ chức giải đấu, bao gồm việc nâng cấp 30 địa điểm thi đấu, huấn luyện và các cơ sở liên quan cùng nhiều hoạt động khác để thúc đẩy giải đấu tạo ra lợi ích lâu dài. Úc chưa công bố tổng chi phí bỏ ra nhưng chắc chắn không ít hơn đồng chủ nhà New Zealand khi họ đăng cai nhiều hơn 2 sân.

Lịch thi đấu vòng bảng của đội Việt Nam. Nguồn: FIFA, ảnh: QUANG LIÊM, đồ họa: CHI PHAN

Trước thời điểm diễn ra trận khai mạc New Zealand - Na Uy chiều 20-7 (giờ Việt Nam), sân Eden Park tại TP Auckland sẽ đón 50.000 khán giả ngồi chật các dãy khán đài chứng kiến lễ khai mạc đầy sắc màu vùng châu Đại Dương. Đây cũng là sân mà sáng 22-7, đội Việt Nam có trận ra quân gặp đương kim vô địch Mỹ tại bảng E.

Truyền thông New Zealand tiết lộ lễ khai mạc World Cup nữ 2023 dự kiến kéo dài chỉ 10 phút nhưng vẫn bao gồm các màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng, thể hiện sự đa dạng về văn hóa, con người của 2 quốc gia đồng chủ nhà. Điểm nhấn là màn song ca của nhạc sĩ người Úc Mallrat cùng nghệ sĩ người New Zealand Benee với ca khúc "Do It Again" - bài hát chính thức của giải do chính họ đồng sáng tác. FIFA và Ban Tổ chức sẽ giới thiệu "Tazuni" - cô nàng chim cánh cụt vui tính và yêu bóng đá được chọn làm linh vật World Cup nữ 2023.

Trừ làng cầu Đức đã có những nhà vô địch World Cup nam và World Cup nữ mỗi đội ít nhất 2 lần, đội vô địch World Cup nữ thường không đến từ các cường quốc bóng đá nam, như trường hợp của Mỹ (4 lần vô địch nữ), Nhật Bản hay Na Uy (cùng 1 lần). Liệu lần này, lịch sử có được viết lại và đồng chủ nhà Úc đang khao khát phá cái dớp đa số chủ nhà thường dừng bước tại tứ kết?