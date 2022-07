Cụ thể gồm các đội: PVF, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Huế, Nam Định, Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Phước, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Sài Gòn.



Vòng loại Giải U17 quốc gia 2022 khai mạc từ ngày 6-6, với sự tham dự của 25 đội bóng trẻ thuộc các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện…

Các đội được chia làm 5 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng, chọn hai đội đứng đầu mội bảng và hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất vòng bảng lọt vào VCK Giải U17 quốc gia 2022.

U17 Hoàng Anh Gia Lai (phải) được nhận định là ứng viên vô địch Giải U17 quốc gia 2022 - Ảnh: TRẦN MINH

Bảng A thi đấu tại Trung tâm Thể thao Viettel (TP Hà Nội), được xem là bảng đấu "tử thần" khi có sự góp mặt của các "lò" đào tạo bóng đá trẻ danh tiếng hiện nay như: Hà Nội, đương kim vô địch PVF, chủ nhà Viettel.

Dù được chơi trên sân nhà nhưng U17 Viettel chỉ xếp thứ 4 chung cuộc và đánh mất tấm vé tham dự VCK. Trong khi đó, sau 8 lượt trận tranh tài sôi nổi, kịch tính tại sân vận động Tự Do (TP Huế), U17 Đông Á Thanh Hóa là cái tên bị loại đáng tiếc nhất ở bảng B.

Ở bảng C, hai đội trẻ của Đà Nẵng và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai quá vượt trội so với các đối thủ còn lại. Với khoảng cách hơn 6 điểm so với nhóm bám đuổi, U17 Đà Nẵng và U17 Hoàng Anh Gia Lai giành hai tấm vé lọt VCK giải đấu sau 8 lượt đấu diễn ra tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai).

Bảng D diễn ra trên sân Bình Phước có kết quả bất ngờ nhất khi hai đội bóng giàu truyền thống ở sân chơi trẻ quốc gia là Becamex Bình Dương và Khánh Hòa đều phải dừng bước sau vòng loại Giải U17 quốc gia năm nay vì kém nhóm dẫn đầu khoảng 1-2 điểm sau 8 lượt trận.

Trong khi đó, U17 TP HCM, Đồng Tháp và Sài Gòn là 3 cái tên ở bảng E giành suất vào VCK sau thành tích thi đấu ấn tượng sau 8 lượt trận diễn ra trên sân Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo kế hoạch tổ chức, VCK Giải U17 quốc gia 2022 sẽ diễn ra từ ngày 26-8 đến ngày 8-9. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, địa điểm tổ chức giải đấu vẫn chưa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố.