Xô xát quán bar, một thủ môn bị đồng nghiệp sát hại

24/07/2018 08:55

Từng khoác áo đội bóng danh tiếng River Plate và đã chuyển đến thi đấu cho Almagro, đội vô địch Giải Hạng nhất Argentina mùa trước, Facundo Espíndola bị bắt gặp xô xát dữ dội với những người lạ mặt bên ngoài một quán bar ở Hutlingham đêm 22-7 trước khi bị đâm thủng ngực, tử vong ở tuổi 25.







Thủ môn xấu số Facundo Espíndola

Cảnh sát lập tức bắt giữ hai nghi can, trong đó có Nahuel Oviedo, tiền đạo của San Telmo, một đội bóng ở Giải Hạng nhì Argentina. Theo đoạn phim được trích xuất từ camera an ninh bên ngoài quán bar, đôi bên xô xát dữ dội bằng những nắm đấm, trong đó, Facundo Espíndola dường như trong trạng thái say xỉn, mất kiểm soát nên tấn công hung hăng nhất, bất chấp mọi người can ngăn. Màn "đấu võ" chỉ tạm dừng lại khi một trong hai nghi can rút dao đâm chết Facundo Espíndola.

Cảnh xô xát đẫm máu trước cửa quán bar:







Oviedo bị bắt cùng với một người bạn quốc tịch Paraguay khi cả hai cố gắng tẩu thoát trên một chiếc xe hơi có nhiều vết máu. Phải mất nhiều giờ lùng sục quanh hiện trường, cảnh sát mới tìm ra con dao nghi là tang vật vụ án.

Chưa rõ nguyên do dẫn đến vụ xô xát đẫm máu này. Đây không phải lần đầu Nahuel Oviedo bị sa lưới cảnh sát sau khi từng bị bắt vì tội trộm cắp 7 năm trước.

Đông Linh (theo Confidencial)