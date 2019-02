Xuân Trường gây xúc động khi chọn số áo 21 tại Buriram

23/02/2019 07:14

Xuân Trường trả lời On Sports về nguyên nhân chọn áo số 21 ở Buriram United

Trả lời phóng viên On Sports đang tác nghiệp tại Thái Lan vào ngày 22-2, tiền vệ Lương Xuân Trường đã tiết lộ lí do anh chọn số áo 21 khá lạ lẫm so với sở thích áo số 6, 14 hoặc 24. Đó là vì người đồng đội Nguyễn Tuấn Anh, người luôn đá cặp với Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ tuyển U19 Việt Nam và CLB HAGL.

Cách đây chưa lâu, Xuân Trường chính thức gia nhập CLB Buriram United theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm, tiền vệ người Tuyên Quang cũng đã có trận đấu ra mắt đội bóng mới cách đây ít ngày. Xuân Trường thi đấu 64 phút trên sân và được đánh giá có màn trình diễn tương đối ấn tượng.

Xuân Trường muốn động viên người đồng đội Tuấn Anh, tân thủ quân của HAGL ở V-League 2019

Trả lời On Sports, Xuân Trường nói: "Tất cả số áo thi đấu tại các câu lạc bộ nước ngoài của tôi như Incheon United, Gangwon FC, hay Buriam United đều do tôi lựa chọn. Vì Tuấn Anh rất hâm mộ Andrea Pirlo, mà Pirlo lại mặc áo số 21 nên tôi chọn số áo 21 tại đội bóng mới Buriram United, tôi hy vọng điều đó sẽ có ít nhiều ý nghĩa với cậu ấy".

Rõ ràng, chia sẻ của Xuân Trường là vô cùng ý nghĩa. Tiền vệ người Tuyên Quang hiểu người đồng đội của mình đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn và muốn làm một hành động nhỏ để tri ân Tuấn Anh, tân thủ quân HAGL trong mùa giải V-League năm nay. Cũng liên quan tới Xuân Trường, đích thân chủ tịch Buriram United cho biết tiền vệ này chắc chắn đá chính trong trận khai màn Thai League gặp Chonburi FC vào tối 23-2.

Anh Dũng - Ảnh: Onsports.vn