Diễn ra từ ngày 19 cho đến ngày 24-7 gồm 6 chặng xuất phát tại Châu Đốc đi qua một số tỉnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và kết thúc tại Long Xuyên, do dịch Covid-19, giải xe đạp nữ An Giang chỉ có 9 đội trong nước tham dự. Đáng chú ý nhất, tay đua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật sẽ có mặt trong đội hình của Tập đoàn Lộc Trời tham dự giải.

Đại diện BTC đang giới thiệu về giải đấu

Theo BTC, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 gặp khó khăn trong công tác tài trợ, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch An Giang vẫn quyết tâm duy trì tổ chức giải xe đạp nữ An Giang năm 2020. Trong buổi họp báo vào sáng 14-7, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch An Giang Đào Sĩ Tuấn cho biết: “Giải xe đạp nữ An Giang là đứa con tinh thần do An Giang khởi xướng. Chính vì thế, chúng tôi sẽ quyết tâm duy trì giải. Trong thời gian tới, Sở sẽ cố gắng vận động các nhà tài trợ đồng hành cùng cuộc đua. Trước mắt, kinh phí giải năm nay sẽ dùng ngân sách nhà nước cộng với sự hỗ trợ của Tập đoàn Lộc Trời và Công ty Bảo Việt”.

Ngoài các loại danh hiệu thông thường như Áo vàng, Áo xanh, giải dự kiến xe có chiếc Áo hồng dành cho VĐV đoạt danh hiệu hoa khôi của giải.