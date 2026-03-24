Thời sự Xã hội

Thêm 1 con cá mái chèo dạt vào bờ biển Mũi Né, thu hút sự hiếu kỳ

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Chỉ trong 2 ngày, 2 con cá mái chèo dạt vào bờ biển Mũi Né (Lâm Đồng), với kích thước, hình dáng và phần đuôi bị đứt tương tự nhau

Sáng 24-3, một con cá mái chèo dài khoảng 4 m bất ngờ dạt vào bờ biển khu vực Hàm Tiến (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng), thu hút đông đảo người dân và du khách hiếu kỳ đến xem.

Theo ghi nhận, cá xuất hiện tại bãi biển của một khu du lịch thuộc địa bàn Mũi Né trong tình trạng đã chết, phần cuối đuôi bị đứt một đoạn nhỏ. Ngay khi phát hiện, nhiều người dân đã tập trung theo dõi, chụp ảnh.

Cá mái chèo dài gần 4 m tiếp tục dạt vào bờ biển Mũi Né - Ảnh 1.

Cá mái chèo trôi dạt vào bờ biển khu du lịch Mũi Né. Ảnh: MT

Ngư dân địa phương cho biết vị trí phát hiện cá thuộc khu vực quản lý của Vạn Lăng Ngư Nghệ. Theo tập tục lâu đời, cá mái chèo (còn gọi là cá hố rồng) khi dạt vào bờ sẽ được ngư dân tổ chức an táng trang nghiêm. Dự kiến, con cá này sẽ được đưa về Vạn Lăng để thực hiện các nghi lễ theo truyền thống.

Đây không phải lần đầu cá mái chèo lụy vào bờ biển Lâm Đồng trong thời gian gần đây. Trước đó, vào ngày 22-3, một con cá mái chèo khác có kích thước và hình dạng tương tự cũng dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải) và được ngư dân địa phương tổ chức an táng theo phong tục.

CLIP: Cá mái chèo dài gần 4 m tiếp tục dạt vào bờ biển Mũi Né. CLIP: MT

Theo các ngư dân lớn tuổi, hiện tượng cá mái chèo dạt vào bờ khá hiếm gặp, thường gây tò mò và gắn với nhiều quan niệm tâm linh của cư dân vùng biển. Riêng tại khu vực Mũi Né, cách đây hơn 7 năm cũng từng ghi nhận một trường hợp cá mái chèo "lụy" vào bờ và được an táng tại Vạn Bình An.


