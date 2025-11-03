HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Thêm 11 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị loại hồ sơ

Yến Anh

(NLĐO) - Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua hồ sơ của 900 ứng viên giáo sư, phó giáo sư. 11 ứng viên giáo sư, phó giáo sư không được Hội đồng thông qua.

Ngày 3-11, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp và thông qua hồ sơ của 900 ứng viên, trong đó có 71 ứng viên giáo sư, 829 ứng viên phó giáo sư. Con số này đã bao gồm cả ứng viên của 2 ngành Quân sự và An ninh.

11 ứng viên giáo sư, phó giáo sư không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua hồ sơ - Ảnh 1.

11 ứng viên giáo sư, phó giáo sư không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua hồ sơ. Ảnh: Nhân Dân

Như vậy, có 11 ứng viên (2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm nay.

Năm 2025, có 1.073 ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở.

1.014 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục họp xét và có 911 ứng viên, trong đó có 73 ứng viên giáo sư, 938 ứng viên phó giáo sư được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận.

Ở vòng cuối cùng, có 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định, đạt tỉ lệ 83,88% so với tổng số ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét ban đầu tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở Trong đó tỷ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 71%, ứng viên phó giáo sư là 85,2%.

Theo văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm nay, chất lượng ứng viên năm 2025 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, các ứng viên đều bảo đảm có đủ số công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc các tạp chí có uy tín khác.

Trước đó, có 836 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (chưa bao gồm ứng viên của hai ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh) đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, đạt tỉ lệ 89,6%. 97 ứng viên đã bị loại ở vòng xét này.

Cụ thể, ngành kinh tế có 17 trường hợp không đạt, gồm 4 ứng viên giáo sư và 13 ứng viên phó giáo sư, là ngành có số lượng ứng viên không qua vòng xét duyệt của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành nhiều nhất.

Tiếp theo là ngành công nghệ thông tin, liên ngành điện - điện tử - tự động hóa, khoa học trái đất - mỏ, cùng có 10 ứng viên không đủ điều kiện mỗi hội đồng.

Có 6 hội đồng 100% ứng viên qua vòng xét duyệt của Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, bao gồm: giao thông vận tải, luyện kim, sử học - khảo cổ học - dân tộc học/nhân học, tâm lý học, thủy lợi và văn học.

Năm nay, ngành nhiều ứng viên nhất là kinh tế (136 ứng viên, trong đó có 7 ứng viên giáo sư ); sau đó là ngành y học (14 ứng viên giáo sư, 103 ứng viên phó giáo sư). Ngành văn học năm nay chỉ duy nhất có một ứng viên PGS là Lê Thị Thanh Tâm, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Một số ngành khác ít ứng viên là: luyện kim (1 ứng viên giáo sư, 2 ứng viên phó giáo sư); liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học/nhân học (6 ứng viên phó giáo sư); ngành thủy lợi (7 ứng viên phó giáo sư).

    Thông báo