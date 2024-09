Sở Giao dịch Chứng TP HCM (HoSE) vừa thông báo đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu DRH của Công ty CP DRH Holdings và cổ phiếu LEC của Công ty CP Bất động sản Điện lực Miền Trung (LEC) từ ngày 16-9.



Cụ thể, HoSE cho biết sẽ chuyển cổ phiếu DRH từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 16-9 do DRH Holdings tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định.

Cùng lý do trên, cổ phiếu LEC cũng bị chuyền từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch từ ngày 16-9 do công ty đã không tuân thủ các yêu cầu về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch trước đó. Ngoài ra, LEC cũng đang bị cảnh báo do những vi phạm khác liên quan đến công bố thông tin.

Biểu đồ giao dịch của cổ phiếu LEC khá lạ trong thời gian qua.

Phiên giao dịch ngày 10-9, cổ phiếu DRH giảm kịch sàn, chỉ còn 2.100 đồng/cổ phiếu. Còn LEC không có giao dịch, đang ở mức 6.200 đồng/cổ phiếu. Hai cổ phiếu này có tính thanh khoản thấp, giá giảm sâu trong 2-3 năm gần đây vì kinh doanh không hiệu quả, lỗ và nợ…

Mới đây, DRH Holdings công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Đây là một trong những doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính muộn nhất trên thị trường. Việc này khiến cổ phiếu DRH bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 24-4.

Tại báo cáo này, DRH Holdings báo lỗ ròng 123,8 tỉ đồng do chi phí tài chính tăng 21,83% và doanh thu hoạt động tài chính giảm 57,59%, từ đó công ty chuyển từ có lãi sang lỗ.