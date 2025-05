Thêm 2 vụ việc đáng buồn đối với ngành giáo dục ở An Giang

Mới đây, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng và chính quyền đối với ông V.T.D - Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Quốc Thái, xã Quốc Thái, huyện An Phú. Ông D. bị kỷ luật vì liên quan đến nhiều sai phạm, trong đó có việc bị giáo viên nữ của trường tố cáo đã bị ông D. sàm sỡ tại trường và nhắn tin quấy rối tình cảm. Khi không đạt được mục đích, ông D. đã nhắn tin đe doạ, trù dập.

Trước đó, vào tháng 3-2025, mạng xã hội đã "dậy sóng" trước đoạn clip nhóm nữ sinh tiểu học tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên đã vô tư hút thuốc lá điện tử.

Sau khi sự việc được báo chí phản ánh, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Xuyên đã văn bản chỉ đạo hiệu trưởng các trường trực thuộc trên địa bàn thành phố. Văn bản này nhằm tăng cường công tác quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống và phòng chống bạo lực học đường, thuốc lá điện tử.