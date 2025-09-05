Tại buổi lễ công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) ở Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 5-9, BS-CK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hệ thống bệnh án điện tử đã đáp ứng đầy đủ các quy định của Thông tư 54, Thông tư 13, phục vụ hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh.

Bệnh viện đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống với các tính năng mới, hướng tới mô hình "bệnh viện không giấy", mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị, hành chính và hậu cần.

Phần mềm EMR không chỉ phục vụ Chợ Rẫy mà còn được thiết kế để các bệnh viện khác có thể áp dụng dễ dàng.

Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy khi đã chính thức triển khai bệnh án điện tử

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP HCM, cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những bệnh viện triển khai bệnh án điện tử từ đời đầu. Tuy nhiên, theo thời gian phần mềm này dần không đáp ứng thực tế. Điều này dẫn đến việc thanh toán bảo hiểm y tế gặp không ít khó khăn, bất cập.

"Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, bệnh viện đã hoàn thành bệnh án điện tử, chạy trơn tru, vừa nhanh, vừa chính xác, giúp ích cho cả bệnh viện lẫn cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc triển khai này cũng phù hợp với chủ trương của ngành y tế. Ngành y tế TP HCM sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu có thể áp dụng mô hình này" - bà Hằng chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định EMR không chỉ là công nghệ mà còn tích hợp quản lý chuyên môn, pháp luật, tài chính và thi đua khen thưởng. Với quy trình khám chữa bệnh phức tạp, việc triển khai EMR là bước đi chiến lược, hiện đại hóa ngành y tế, tăng cường an toàn bệnh nhân và giảm thủ tục hành chính. Ông cũng kêu gọi chia sẻ mô hình này cho các cơ sở y tế trên toàn quốc.