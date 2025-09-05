HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thêm bước đi đột phá từ Bệnh viện Chợ Rẫy

Hải Yến

(NLĐO) - Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử là bước đi chiến lược, hiện đại hóa ngành y tế, tăng cường an toàn bệnh nhân và giảm thủ tục hành chính.

Tại buổi lễ công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) ở Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 5-9, BS-CK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hệ thống bệnh án điện tử đã đáp ứng đầy đủ các quy định của Thông tư 54, Thông tư 13, phục vụ hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh.

Bệnh viện đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống với các tính năng mới, hướng tới mô hình "bệnh viện không giấy", mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị, hành chính và hậu cần.

Phần mềm EMR không chỉ phục vụ Chợ Rẫy mà còn được thiết kế để các bệnh viện khác có thể áp dụng dễ dàng.

Thêm bước đi đột phá từ Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy khi đã chính thức triển khai bệnh án điện tử

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP HCM, cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những bệnh viện triển khai bệnh án điện tử từ đời đầu. Tuy nhiên, theo thời gian phần mềm này dần không đáp ứng thực tế. Điều này dẫn đến việc thanh toán bảo hiểm y tế gặp không ít khó khăn, bất cập.

"Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, bệnh viện đã hoàn thành bệnh án điện tử, chạy trơn tru, vừa nhanh, vừa chính xác, giúp ích cho cả bệnh viện lẫn cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc triển khai này cũng phù hợp với chủ trương của ngành y tế. Ngành y tế TP HCM sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu có thể áp dụng mô hình này" - bà Hằng chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định EMR không chỉ là công nghệ mà còn tích hợp quản lý chuyên môn, pháp luật, tài chính và thi đua khen thưởng. Với quy trình khám chữa bệnh phức tạp, việc triển khai EMR là bước đi chiến lược, hiện đại hóa ngành y tế, tăng cường an toàn bệnh nhân và giảm thủ tục hành chính. Ông cũng kêu gọi chia sẻ mô hình này cho các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Hệ thống EMR mang lại lợi ích thiết thực giúp người bệnh rút ngắn thời gian chờ khám, bác sĩ tra cứu lịch sử điều trị dễ dàng, giảm chi phí in ấn, liên thông dữ liệu y tế và tăng minh bạch trong quản lý bảo hiểm. Với đội ngũ y tế, EMR hỗ trợ quản lý thông tin nhanh chóng, chính xác, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và hoạch định chính sách.

Tin liên quan

Gỡ khó cho bệnh án điện tử

Gỡ khó cho bệnh án điện tử

Cả nước hiện có hơn 1.800 bệnh viện song mới chỉ 70 đơn vị chuyển đổi từ bệnh án giấy sang bệnh án điện tử

Một bệnh viện tiết kiệm 100 tỉ đồng/năm nhờ không in phim chụp, bỏ ghi bệnh án giấy

(NLĐO) - Giám đốc bệnh viện Bạch Mai ước tính sẽ tiết kiệm khoảng 100 tỉ đồng mỗi năm từ việc không in phim chụp và không làm hồ sơ bệnh án giấy

Bộ trưởng Bộ Y tế thúc các bệnh viện xóa bỏ bệnh án giấy

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Các bệnh viện hạng I trở lên hạn chót là hết năm nay

Bệnh viện Chợ Rẫy ngành y tế chăm sóc sức khỏe Bệnh án điện tử bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
