Thêm cặp đôi "phim giả tình thật" cưới kín

Truyền thông Hàn Quốc thông tin cả hai tổ chức đám cưới tại Seoul ngày 26-4 với những người thân và bạn bè thân thiết.

Tài tử Woo Ji-hyun và nữ diễn viên Lee Tae-kyung thành đôi

Cả hai từng đóng chung trong phim ngắn "Tomorrow's Lovers" năm 2021 với vai một cặp đôi. Mối quan hệ của họ cũng nở hoa trong đời thật.

Nam diễn viên Woo Ji-hyun sinh năm 1986, đã từng tham gia trong nhiều phim: "SKY Castle", "The King: Eternal Monarch", "All of Us Are Dead", "Anna", "Dr. Romantic"… Phim "Yadang: The Snitch" anh tham gia diễn xuất hiện vẫn đang được chiếu tại rạp.

Nữ diễn viên Lee Tae-kyung sinh năm 1991, cũng đóng không ít phim: "Itaewon Class", "Mount Jiri", "The Uncanny Counter", "After My Death", "Film Adventure", "Highway Family", "The Dream Songs"…

Trước cặp đôi này, làng giải trí Hàn Quốc đã có không ít cặp đôi "phim giả tình thật" tiến đến hôn nhân: Go So-young và Jang Don-gun, Han Ga-in và Yun Jung-hoon, Cha In-pyo và Shin Ae-ra…