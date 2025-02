Thêm cơ hội cho người mua căn hộ

Sau Tết Nguyên đán, một loạt dự án căn hộ thương mại như Homyland (đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức, TP HCM), The Gió Riverside, TT AVIO cùng ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và Fresia Riverside (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã làm nóng thị trường bất động sản TP HCM và các khu vực lân cận với mức giá vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người mua.

Đua nhau bung hàng

Theo ghi nhận, dự án Homyland Riverside hay Homyland 3 tọa lạc tại đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức đang mở bán đợt cuối, là một trong những dự án mở bán hiếm hoi ở TP HCM thời điểm này. Mức giá bán được công bố khoảng 47 - 55 triệu đồng/m² cho những căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 80 - 81 m², tức khoảng 3,8 - 4,2 tỉ đồng/căn. Ưu điểm của dự án này là người mua có thể nhận nhà ngay vì công trình đã hoàn thiện và bàn giao từ vài năm trước, đồng thời còn được chủ đầu tư hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị căn hộ và lãi suất ưu đãi 7% trong 2 năm đầu.

Trong khi đó, dự án The Gió Riverside do Công ty CP Đầu tư Bất động sản An Gia làm chủ đầu tư đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường căn hộ đang khan hiếm nhà ở giá bình dân. Nằm tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, dự án này dự kiến cung cấp ra thị trường 2.900 căn hộ với diện tích từ 40 - 75 m² và giá bán trên 40 triệu đồng/m². Song song đó, dự án TT AVIO với sự tham gia của các đối tác uy tín như Cosmos Initia, quỹ đầu tư Nhật Bản Koterasu và TT Capital, cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt do mức giá thấp bất ngờ. Cụ thể, với quy mô khoảng 2.000 căn hộ, mức giá cho căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án này được định khoảng 1,23 tỉ đồng, kèm theo chế độ thanh toán linh hoạt (dưới 10 triệu đồng/tháng hoặc đàm phán theo khả năng tài chính). TT AVIO được xem là sản phẩm lý tưởng cho những người mua có ngân sách hạn chế.

Homyland Riverside gây được sự chú ý trong bối cảnh thị trường căn hộ TP HCM vẫn khan hiếm nguồn cung

Tương tự, dự án Fresia Riverside do Công ty CP Địa ốc Tân Vạn vừa khởi công tại khu vực ngã ba Tân Vạn, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng đang tạo nên tiếng vang. Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản EximRS - tổng đại lý của dự án, cho biết dự án dự kiến hoàn thành móng trong quý I/2025, sau đó bán hàng và bàn giao đầu năm 2027. "Tổng số căn hộ chỉ hơn 1.100. Chúng tôi sẽ chia rổ hàng cho các đợt mở bán. Trong đó, đợt 1 khoảng 400 căn với giá bán chỉ 32 triệu đồng/m2, vậy căn hộ 2 phòng ngủ của dự án chỉ trên dưới 1,5 tỉ đồng, phù hợp với túi tiền của khá nhiều người" - bà Tú chia sẻ.

Chiến lược đúng đắn

Các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản TP HCM đang khan hiếm quỹ đất, chi phí phát triển dự án lại cao nên thời gian tới, nhiều chủ đầu tư phải lựa chọn phân khúc sản phẩm sao cho bảo đảm lợi nhuận tối thiểu.

Khảo sát của Savills Việt Nam tại thị trường TP HCM và vùng lân cận cho thấy trong ngắn hạn vẫn sẽ tập trung vào phân khúc trung và cao cấp. Nếu người mua muốn tìm các sản phẩm vừa túi tiền, cần di chuyển đến các khu vực xa trung tâm hơn như Bình Dương, Đồng Nai và Long An, nơi căn hộ có giá dao động từ 30 - 40 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh đó, ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Việt An Hòa, cho rằng việc các chủ đầu tư đưa ra các sản phẩm "vừa túi tiền" tại các khu vực giáp ranh, những nơi có mật độ dân cư cao là chiến lược đúng đắn trong bối cảnh thị trường đang thay đổi. "Trước đây, các chủ đầu tư tập trung vào phân khúc nhà ở để đầu tư nhưng hiện nay nhu cầu mua để ở được ưu tiên nhiều hơn, đòi hỏi sản phẩm không chỉ bảo đảm về giá cả mà còn cần minh bạch về pháp lý và chất lượng xây dựng. Việc Nhà nước đẩy mạnh cải cách về thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và tăng cường đầu tư công đã góp phần tạo nên một môi trường đầu tư an toàn và minh bạch hơn, từ đó tạo niềm tin cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm" - ông Quang bày tỏ.

Theo Savills Việt Nam, trong tương lai, nguồn cung căn hộ "vừa túi tiền" dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng khi các chủ đầu tư đẩy mạnh phân khúc này để đáp ứng nhu cầu của người dân. Dự kiến năm 2025, thị trường TP HCM sẽ có hơn 10.000 căn hộ dự kiến mở bán, trong đó căn hộ hạng B chiếm khoảng 54%; đến năm 2027, nguồn cung có thể đạt tới 46.000 căn với phân bố chủ yếu ở TP Thủ Đức (khoảng 52%), Bình Tân (11%) và quận 7 (10%). Dù những con số dự báo này mang tính tham khảo, chúng vẫn cho thấy triển vọng phát triển mạnh mẽ của phân khúc nhà ở giá rẻ trong bối cảnh nhu cầu sở hữu nhà ở ngày càng gia tăng.

Tín hiệu tích cực từ chính sách Một chuyên gia bất động sản cho rằng việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian phê duyệt dự án sẽ giúp giảm chi phí, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguồn lực mà còn góp phần sàng lọc những đơn vị có đủ năng lực tài chính và khả năng thực hiện dự án. Ngoài ra, những thay đổi này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và nhà đầu tư mà còn thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành, góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế quốc gia.