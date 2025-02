Thềm cũ rêu phong và chuyện bên trong biệt thự cũ ở Suối Tre

Đặt chân đến đây tôi cảm giác như mình được hòa mình vào thiên nhiên, bước vào thiên đường của vùng Miền Đông Nam Bộ. Những cánh rừng cao su mùa thay lá rực đỏ, những chiếc lá vàng rơi thành từng thảm dày dưới chân, từng bước đi lạo xạo trong khung cảnh đẹp thơ mộng.

Trung tâm văn hóa Suối Tre cao 150 m so với mặt nước biển nên khí hậu ôn hòa, mát mẻ, từ lâu nơi này được mệnh danh "Đà Lạt của miền Đông".

Suối Tre vốn được mệnh danh là "Đà Lạt của miền Đông", nơi đây mang trong mình khí hậu ôn hòa, mát mẻ và địa hình độc đáo được kiến tạo bởi những ngọn đồi bazan trập trùng.

Qua tìm hiểu từ người anh nghiên cứu văn hóa dân gian, tôi được biết Suối Tre vốn được hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, khi những người Pháp đầu tiên đặt chân đến đây để lập đồn điền cao su đã bị cuốn hút ngay bởi vẻ đẹp hoang sơ và hữu tình.

Khu vực Suối Tre rộng trên 10 ha, có nhiều đồi cỏ mấp mô, bao bọc bởi con suối quanh co, hai bên có hàng tre xanh rì rào. Do có độ cao khoảng 150 m so với mặt nước biển vì vậy khí hậu ôn hòa. Lúc đó các ông chủ đồn điền cao su SHIP đã quy hoạch nơi đây thành một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, nơi mà những ngôi biệt thự kiến trúc Pháp được thiết kế, xây dựng theo nghệ thuật kiến trúc Gothique. Điều đặc biệt, những ngôi biệt thự được chọn xây dựng trên những đỉnh đồi, tạo nên khung cảnh như viên ngọc sáng giữa thiên nhiên bạt ngàn và được tô điểm bởi hàng dương xanh rì rào.

Thềm cũ rêu phong

Khu vực Trung tâm Văn hóa Suối Tre được xây dựng đầu thế kỷ XX. Hiện tại do Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý với nhiều ngôi biệt thự được xây dựng nằm khuất giữa rừng cây đặc hữu của vùng Đông Nam bộ và trên các quả đồi để tạo sự mát mẻ

Khu trung tâm của Suối Tre là một vùng đất bằng phẳng với hồ tắm trong xanh, nhà ăn, khu vui chơi giải trí đa dạng và những sân tennis hiện đại. Sau năm 1954, khi những người Pháp rời đi, hầu hết các đồn điền cao su được chuyển đổi công năng thành phòng truyền thống trưng bày và mô phỏng sự đấu tranh anh dũng của công nhân cao su. Khu vực trung tâm chuyển đổi thành nơi làm việc của Công ty Cao su Đồng Nai.

Ngày nay khi đến tham quan những gốc cây cổ thụ mốc thếch, đứng lặng lẽ trải qua bao sự đổi thay của tuế nguyệt, một số cây đã không thể chống lại với sự vô thường của tạo hóa đã bị mục rỗng ở thân.

Những bậc thềm đã phủ rêu phong, những căn biệt thự cổ vẫn mang dáng dấp kiến trúc xưa, các biệt thự trong khu du lịch mang cùng một kiểu dáng, với một trệt và một lầu, tường nhà sơn màu nâu vàng, cửa chính và cửa sổ bằng gỗ, mái lợp ngói đỏ, tuy nay đã phai mầu theo thời gian và nhuốm mầu hoài cổ.

Vì vậy, khi du khách tới tham quan cảm giác như lạc vào những điều xưa cũ, một khung cảnh thơ mộng, trầm mặc, kiêu sa nhưng làm con người dịu vợi, an yên hòa mình cùng với thiên nhiên.

Tôi bước chân lên những bậc thềm rêu phong để lên ngôi nhà truyền thống, những bậc thềm được xây dựng tỉ mỉ, công phu. Bao biến động của thời gian, những tòa nhà ở đây dường như vẫn đứng kiên cường gần như nguyên vẹn, chỉ có những cây dây leo xâm chiếm trên mảng tường, mầu sơn bạc thếch cùng mưa nắng của vùng đất đỏ bazan đã trải qua biết bao biến động của thời cuộc.

Một căn biệt thự làm Nhà truyền thống công nhân cao su Đồng Nai

Nơi đây là địa điểm checkin, chụp ảnh mà nhiều du khách tìm đến

Chị Đỗ Lan-một du khách thăm quan tỏ ra vô cùng thích thú khi khung cảnh thơ mộng của công viên đã giúp chị có cảm giác thư thái, vui vẻ, an yên trong không gian thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn có những bức ảnh kỷ niệm thật đẹp.

Khu văn hóa Suối Tre là một công viên văn hóa - một nơi chốn mà mọi người tìm đến không chỉ để thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, mà còn để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, hòa mình vào vẻ đẹp thanh bình của đất trời và lắng nghe những câu chuyện lịch sử vang vọng qua từng ngọn cỏ, tán cây.

Hiện nay UBND TP Long Khánh đã nỗ lực không ngừng trong việc bảo tồn và phục hồi nguyên vẹn nét đẹp văn hóa truyền thống tại Suối Tre. Quá trình trùng tu, bảo tồn và cải tạo cảnh quan xung quanh khu vực đã diễn ra liên tục. Hiện nay, Suối Tre đón nhận nhiều đoàn khách đến tham quan và trải nghiệm và tìm hiểu thêm kiến thức văn hóa, lịch sử.