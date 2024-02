Thêm điều mới tại LHP Quốc tế TP HCM 2024

Tham dự HIFF 2024, đạo diễn Kore-eda Hirokazu sẽ được giới thiệu trong hạng mục "Directorial Symphony" - Tiêu điểm đạo diễn, nhằm vinh danh tài năng cũng như những cống hiến của ông cho nền điện ảnh thế giới.



Cùng với đó, những tác phẩm tiêu biểu của vị đạo diễn này cũng được trình chiếu trong khuôn khổ LHP. Directorial Symphony là hạng mục được tổ chức thường niên của HIFF với sứ mệnh vinh danh một đạo diễn tiêu biểu, người đứng sau những tác phẩm điện ảnh mang đậm tính nghệ thuật, sự đa dạng về chủ đề, cũng như lối kể chuyện có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới thế giới điện ảnh.

Đạo diễn Kore-eda Hirokazu

Đây không chỉ là nơi tôn vinh những kiệt tác điện ảnh và tạo cơ hội để giới chuyên môn và khán giả tiếp xúc gần gũi với tinh hoa điện ảnh quốc tế.

Kore-eda Hirokazu được kỳ vọng mang đến một "bầu không khí" điện ảnh đỉnh cao, truyền cảm hứng và tri thức cho các thế hệ đạo diễn tương lai. Đây là cơ hội quý báu để các nhà làm phim được học hỏi và tìm hiểu về nghệ thuật làm phim từ vị đạo diễn nổi bật của điện ảnh Châu Á.

Đồng thời, khán giả yêu điện ảnh tại Việt Nam lần đầu tiên được gặp gỡ và giao lưu nghệ thuật với ông thông qua các buổi tọa đàm.

Kore-eda Hirokazu sinh năm 1962 tại Tokyo, Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ việc làm trợ lý đạo diễn đến đạo diễn nhiều bộ phim tài liệu cho truyền hình.

Phim đầu tay của ông là "Maborosi" (1995) từng tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice gây ấn tượng với phong cách kể chuyện đơn giản, nhẹ nhàng và triệt tiêu kịch tính. Đây cũng khởi đầu cho sự nghiệp làm phim kéo dài gần 30 năm của ông với hàng loạt tác phẩm tiêu biểu khác: "After Life" (1998), "Still Walking" (2008), "Air doll" (2009), "Shoplifters" (2018) hay mới đây nhất là tác phẩm được trình chiếu tại Việt Nam là "Monster" (2023).

Các bộ phim của ông hầu hết đều được tranh giải tại các LHP hàng đầu như Cannes, Venice và mang về những thành tựu cao nhất như: Cành cọ vàng (Shoplifters, 2018), Jury Prize - giải thưởng của BGK với "Like Father Like Son" (2013), Nam diễn viên xuất sắc nhất (hai lần, với "Nobody Knows" - 2004 và "Broker" - 2022) và mới đây nhất là Kịch bản xuất sắc nhất với "Monster".

Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ 1 - 2024 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 13-4-2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn và đa dạng, bao gồm ba hạng mục tranh giải chính và các giải thưởng khác.

HIFF 2024 dự kiến sẽ thu hút hàng trăm ngàn người tham dự với hàng ngàn khách mời trong đó có khoảng 200 nhà làm phim và đạo diễn, diễn viên từ các nước trên thế giới. Ban giám khảo của HIFF 2024 là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh ở các châu lục như Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ và Việt Nam