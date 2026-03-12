Thêm giải pháp hạ nhiệt giá xăng dầu

Tại kỳ điều hành ngày 11-3, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi mạnh Quỹ Bình ổn để kìm đà tăng của xăng dầu, với mức tăng chỉ từ 478 - 3.380 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng. Theo cơ quan điều hành, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường kỳ ngày 11-3 so với hiện hành (kỳ điều hành trước liền kề, ngày 7-3) sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Trước đó, tại cuộc họp với Tổ Công tác bảo đảm an ninh năng lượng tối 10-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12-3.

Được biết, giá xăng dầu vẫn đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép áp dụng mức giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đến hết năm 2026 nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bình ổn thị trường. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, cho rằng trong bối cảnh xung đột Trung Đông diễn biến căng thẳng, đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu về 0 để góp phần giảm giá thành là một phương án cần thiết. Theo ông, đây là công cụ điều hành có thể phát huy hiệu quả trong ngắn hạn, giúp giảm bớt áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời giúp ổn định mặt bằng giá trong nước.

Cùng ngày, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, đơn vị thành viên của Petrovietnam) mang theo khoảng 63.000 tấn LNG (tương đương khoảng 87 triệu Sm³ khí tự nhiên) đã cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải (phường Tân Phước, TP HCM) vào ngày 10-3.

Chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại đây bùng phát. Petrovietnam cho biết việc tàu cập cảng thành công tiếp tục khẳng định vai trò của PV GAS nói riêng và Petrovietnam nói chung trong việc chủ động bảo đảm nguồn năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động.

Theo PV GAS, nguồn LNG này sẽ được tái hóa khí tại Kho cảng LNG Thị Vải để cung cấp cho các nhà máy điện, góp phần bảo đảm nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện quốc gia.