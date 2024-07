Thêm kỳ tích y khoa Việt

Tăng cơ hội cho nhiều cặp vợ chồng

The Lancet được xem là tạp chí y khoa hàng đầu trên thế giới hiện nay, phản ánh và thúc đẩy sự tiến bộ trong lĩnh vực y khoa toàn cầu. Với hơn 200 năm lịch sử (từ năm 1823), The Lancet đã xuất bản nhiều bài báo đánh giá và nghiên cứu chất lượng cao trong các lĩnh vực như lâm sàng, y học cộng đồng, y tế công cộng và nghiên cứu cơ bản của các nhóm nghiên cứu và trường đại học nổi tiếng thế giới. Tạp chí này được coi là một trong những nguồn thông tin uy tín và tiên tiến nhất trong cộng đồng y học và khoa học y tế toàn cầu với chỉ số ảnh hưởng khoa học (impact factor) hiện tại là cao nhất trên thế giới. Chính vì vậy, các yêu cầu của tạp chí này là rất nghiêm ngặt với tiêu chuẩn rất cao. The Lancet chỉ chấp nhận đăng những công trình nghiên cứu chất lượng cao với phẩm chất khoa học vượt trội.

Công trình của Việt Nam mới này được xem là công trình khoa học so sánh các phác đồ chuẩn bị nội mạc tử cung để cá thể hóa quá trình điều trị, hỗ trợ thêm nhiều căn cứ giúp đưa ra lựa chọn phác đồ phù hợp nhất nhằm nâng cao tỉ lệ thành công cho từng cặp vợ chồng hiếm muộn. Công trình hàng trăm trang nghiên cứu hoàn thành việc nhận mẫu từ tháng 3-2023 với tổng cộng 111 yêu cầu, tiêu chí, khía cạnh, dữ liệu khoa học… cần làm rõ, bổ sung. Sau nhiều phản biện độc lập, góp ý tích cực, bình duyệt của nhóm chuyên gia hàng đầu trên thế giới cùng tất cả sự nỗ lực, dày công nghiên cứu của bác sĩ Việt Nam, đến tháng 6-2024, công trình khoa học này được chính thức công nhận, mở thêm tầm y học nước nhà ra với thế giới.