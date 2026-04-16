HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thêm lời cảnh báo từ nắng nóng

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột ảnh hưởng đến sự co giãn của hệ mạch máu, làm tăng huyết áp và gia tăng gánh nặng cho tim

Sau một ngày chạy xe ngoài đường, tối về anh P.N.T (ngụ TP HCM) bỗng đau đầu dữ dội, người mệt lả, nói ngọng, yếu thoáng qua nửa người phải, tay không nhấc nổi ly nước. Gia đình lập tức đưa anh T. vào bệnh viện và được xác định là đột quỵ.

Nguy cơ tiềm ẩn, nhiều ca nhập viện

PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não - Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho biết tình trạng nắng nóng kéo dài và gay gắt có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ trong cộng đồng. Hiện khoa đang điều trị khoảng 200 bệnh nhân đột quỵ, phần lớn trong độ tuổi từ 50 đến 70. Đáng chú ý ngày càng xuất hiện nhiều ca bệnh là người trẻ.

Theo BS Thắng, thời tiết nóng ẩm khiến cơ thể mất nước nhanh chóng. Khi cơ thể thiếu nước, máu trở nên cô đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối trong lòng mạch, đặc biệt là hệ tĩnh mạch. Nguy cơ này càng cao nếu con người phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài hoặc khi thân nhiệt tăng cao vượt ngưỡng 40 °C. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột đều có thể ảnh hưởng đến sự co giãn của hệ mạch máu, làm tăng huyết áp và gia tăng gánh nặng cho tim. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với người lớn tuổi hoặc những người có bệnh nền như tăng huyết áp nhưng chưa được kiểm soát tốt.

Các nghiên cứu quốc tế gần đây cũng đã chỉ ra mối liên hệ giữa thời tiết và nguy cơ đột quỵ. Một nghiên cứu tại Nhật Bản trên 3.367 người từ 65 tuổi trở lên cho thấy nguy cơ đột quỵ tăng rõ rệt vào khoảng một tháng sau mùa mưa. Cứ mỗi 1°C nhiệt độ tăng thêm, nguy cơ đột quỵ xuất huyết não tăng 24% và nguy cơ đột quỵ thiếu máu não tăng 36%.

Thêm lời cảnh báo từ nắng nóng - Ảnh 1.

Bệnh nhân điều trị đột quỵ do nắng nóng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh TP HCM

BS Thắng cho hay những thời điểm chuyển mùa, khi nhiệt độ biến động mạnh là giai đoạn nguy cơ đột quỵ cao nhất. Sau đó cơ thể dần thích nghi nên mức độ ảnh hưởng có thể giảm xuống. Tại Việt Nam, hiện chưa có nghiên cứu quy mô lớn nào đánh giá cụ thể mối liên hệ giữa thời tiết và đột quỵ. Theo ghi nhận thực tế trong lâm sàng, mối liên quan này là có cơ sở. Các chuyên gia nhận định thời tiết nên được xem là yếu tố thúc đẩy, chứ không phải nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ, ngoại trừ những trường hợp tăng thân nhiệt nghiêm trọng.

BSCKII Đỗ Văn Long, Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, chỉ rõ nắng nóng là nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ. Tại bệnh viện, số ca nhập viện do đột quỵ đang gia tăng. "Những người làm công việc áp lực cao, có bệnh lý nền như huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... rất dễ đột quỵ tại thời điểm này" - BS Long cảnh báo.

Vượt ngưỡng chịu đựng

BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115 TP HCM, cho hay vừa có một nam bệnh nhân đột quỵ đáng tiếc ở tuổi 39 khi ở nhà một mình. Camera ghi lại anh đang làm việc thì đột ngột té ra sau, cố gắng di chuyển nhờ hỗ trợ nhưng không thể, sau đó nằm bất động. Người nhà gọi điện nhiều lần không được, xem camera mới phát hiện và gọi cấp cứu 115. Khi đội cấp cứu 115 đến, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở. Sau khi cấp cứu hồi sinh tim phổi tích cực, tim bệnh nhân đập trở lại và được chuyển đến bệnh viện. Kết quả CT scan cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não lan rộng gần hết bán cầu não trái, tràn vào não thất, gây phù não và đẩy lệch đường giữa. Được phẫu thuật khẩn cấp song ngay khi vừa lên đến phòng mổ, bệnh nhân lại tiếp tục ngưng tim và đã không qua khỏi. Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng bỏ điều trị. "Đây là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất dẫn đến đột quỵ, đặc biệt là xuất huyết não. Những người trẻ thường chủ quan, không kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc không tuân thủ điều trị, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng" - BS Tuệ nhấn mạnh.

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, khi nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng chịu đựng, cơ thể phải huy động nhiều cơ chế để làm mát, chủ yếu là tiết mồ hôi và tăng lưu thông máu ra da. Giai đoạn đầu thường là tình trạng lả nhiệt. Người mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh. Nếu không được nghỉ ngơi và bù nước kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành sốc nhiệt - một cấp cứu nguy hiểm.

"Sốc nhiệt xảy ra khi thân nhiệt vượt khoảng 40°C và hệ thần kinh trung ương mất khả năng kiểm soát. Người bệnh có thể rối loạn ý thức, co giật, thậm chí hôn mê. Nếu không xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao hoặc để lại di chứng nặng nề. Ngoài ra, tim và mạch máu cũng chịu áp lực lớn khi phải hoạt động nhiều hơn để tản nhiệt. Người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch hoặc đái tháo đường dễ gặp biến chứng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim" - BS Hoàng cảnh báo. 

Lời khuyên

Để phòng ngừa đột quỵ trong mùa nắng nóng, bác sĩ khuyến cáo người dân cần thực hiện một số biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Trước hết nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài, đặc biệt vào khung giờ nắng gắt. Không nên vận động thể lực quá mức khi nhiệt độ môi trường cao. Việc bổ sung đủ nước là rất quan trọng để tránh tình trạng mất nước.

Bên cạnh đó cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền, đặc biệt là tăng huyết áp vì có thể tăng cao đột ngột trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những người lớn tuổi, béo phì hoặc có nhiều bệnh nền được xem là nhóm nguy cơ cao và cần được theo dõi sát.

Việc sử dụng quạt, máy lạnh cũng là giải pháp hữu hiệu giúp giảm nhiệt độ cơ thể. Trong trường hợp nghi ngờ đột quỵ do tăng thân nhiệt, cần nhanh chóng hạ nhiệt cho người bệnh bằng các biện pháp như tắm nước mát, chườm đá hoặc sử dụng quạt và điều hòa, đồng thời đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo