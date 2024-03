Thêm một cán bộ ở Hậu Giang bị bắt vì liên quan đất đai

Ngày 26-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Việt Đức - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ - về hành vi vi phạm quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021-2023, ông Đức là Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn phụ trách lĩnh vực địa chính - xây dựng.



Với quyền hạn và nhiệm vụ của mình, ông Đức đã thực hiện việc thẩm tra, xác nhận thông tin liên quan để áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường tỉnh 931 cho một hộ dân sai quy định pháp luật.

Hành vi của ông Đức dẫn đến việc UBND huyện Long Mỹ thực hiện bồi thường, hỗ trợ không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 1,76 tỉ đồng.

Trần Không Dận (ảnh trên) và Nguyễn Thanh Diện (dảnh dưới) lúc bị bắt. Ảnh: Công an Hậu Giang

Trước đó, vào ngày 11-1, Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã bắt tạm giam ông Trần Văn Thắng (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), ông Trần Không Dận (Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp) và ông Nguyễn Thanh Diện (Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau khi điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định trong thời gian từ năm 2011 đến 2015, các bị can đã có nhiều sai phạm trong việc xét, cấp nền cho các hộ vào cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương.

Hậu quả, có 69 trường hợp (tương đương 69 nền) bị cấp sai đối tượng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 3,5 tỉ đồng.

Bạch Việt Mến lúc bị bắt. Ảnh: Công an Hậu Giang

Mở rộng điều tra, ngày 26-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực lệnh bắt tạm giam ông Bạch Việt Mến - Bí thư Đảng ủy xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp - để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định từ tháng 1-2011 đến tháng 10-2013, với trách nhiệm là Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, ông Mến đã trực tiếp ký hồ sơ, lựa chọn đối tượng, chủ trì các cuộc họp bình xét và thay mặt UBND thị trấn ký 3 tờ trình đề nghị UBND huyện Phụng Hiệp phê duyệt danh sách cho 108 đối tượng được bình xét mua trả chậm nền nhà trong cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương.

Trong đó, 40 trường hợp (tương ứng 40 nền) được đề nghị phê duyệt cấp nền không đúng đối tượng quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 2 tỉ đồng.

Bị can Lê Phước Nhàn nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an Hậu Giang

Ngày 22-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Lê Phước Nhàn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Hà Liêm (địa chỉ tại TP Cần Thơ) trúng đấu giá quyền sử dụng đất (diện tích 3.500 m2) phần đất tại dự án khu dân cư 2 bên đường Tây Sông Hậu, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Cơ quan An ninh điều tra xác định việc ông Nhàn ký chỉnh lý cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với một doanh nghiệp nhưng không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, làm trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.