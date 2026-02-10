HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Thêm một không gian để người dân du xuân, chụp hình Tết

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Các tiểu cảnh được đặt ngay tại sân trước của Nhà hát Hòa Bình, gợi nhớ lại không gian Tết xưa của người Việt. Cạnh đó còn có gian hàng thư pháp

Phường Hòa Hưng, TPHCM vừa khai mạc Hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong đó, tại Nhà hát Hòa Bình (số 240 đường Ba tháng Hai, phường Hòa Hưng) trưng bày nhiều gian hàng, tiểu cảnh ngày Tết cổ truyền.

Thêm một không gian để người dân du xuân, thỏa thích chụp hình ngay trung tâm TPHCM - Ảnh 1.

Nhiều gian hàng, tiểu cảnh Tết tại Nhà hát Hòa Bình

Các tiểu cảnh được đặt ngay tại sân trước của Nhà hát Hòa Bình, gợi nhớ lại không gian Tết xưa của người Việt. Cạnh đó còn có gian hàng thư pháp với hoạt động ông đồ cho chữ. 

Ban Tổ chức cho biết Nhà hát Hòa Bình sẽ mở cửa đón người dân đến du xuân, chụp hình hoàn toàn miễn phí. Hoạt động này sẽ được duy trì đến ngày 26-2 (tức mùng 10 tháng Giêng).

Thêm một không gian để người dân du xuân, thỏa thích chụp hình ngay trung tâm TPHCM - Ảnh 2.

Cũng trong khuôn khổ Hội Xuân Bính Ngọ năm 2026, phường Hòa Hưng tổ chức triển lãm hình ảnh "80 năm Quốc hội Việt Nam – Vinh quang một chặng đường".

TIN LIÊN QUAN

Triển lãm trưng bày hệ thống hình ảnh, tư liệu tiêu biểu, tái hiện sinh động chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Thông qua từng giai đoạn lịch sử, triển lãm làm nổi bật vai trò, vị thế của Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, luôn đồng hành với dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thêm một không gian để người dân du xuân, thỏa thích chụp hình ngay trung tâm TPHCM - Ảnh 3.

Phường Hòa Hưng khai mạc Hội Xuân Bính Ngọ năm 2026

Hội Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Hòa Hưng là dịp hun đúc niềm tin, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo khí thế phấn khởi trong Nhân dân ngay từ những ngày đầu năm mới.

Thêm một không gian để người dân du xuân, thỏa thích chụp hình ngay trung tâm TPHCM - Ảnh 4.

Ông đồ cho chữ đầu xuân

Thêm một không gian để người dân du xuân, thỏa thích chụp hình ngay trung tâm TPHCM - Ảnh 5.

Linh vật ngựa của phường Hòa Hưng

Thêm một không gian để người dân du xuân, thỏa thích chụp hình ngay trung tâm TPHCM - Ảnh 6.

Tiểu cảnh gợi nhớ Tết quê

Thêm một không gian để người dân du xuân, thỏa thích chụp hình ngay trung tâm TPHCM - Ảnh 7.

Bạn trẻ đến chụp hình Tết

Thêm một không gian để người dân du xuân, thỏa thích chụp hình ngay trung tâm TPHCM - Ảnh 8.

Tràn ngập không khí Tết

Thêm một không gian để người dân du xuân, thỏa thích chụp hình ngay trung tâm TPHCM - Ảnh 9.

Gian hàng thư pháp

Thêm một không gian để người dân du xuân, thỏa thích chụp hình ngay trung tâm TPHCM - Ảnh 10.

Nhiều tiểu cảnh để người dân đến chụp hình

Thêm một không gian để người dân du xuân, thỏa thích chụp hình ngay trung tâm TPHCM - Ảnh 11.

Trưng bày các tác phẩm thư pháp

 

Tin liên quan

TPHCM họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân: Trân trọng những đóng góp của các thế hệ đi trước

TPHCM họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân: Trân trọng những đóng góp của các thế hệ đi trước

(NLĐO) - Truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, nghĩa tình và sáng tạo của TPHCM ngày hôm nay được bồi đắp từ nhiều vùng đất, nhiều thế hệ

TPHCM dành hơn 1 tỉ đồng tặng quà Tết cho bí thư chi bộ cơ sở

(NLĐO) - Thành ủy TP HCM trao quà cho tổng cộng 261 bí thư chi bộ khu phố, ấp, thôn, khu dân cư có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" xã Bình Chánh

(NLĐO) - Tại Ngày hội, lãnh đạo TPHCM và xã Bình Chánh đã trao tặng 387 phần quà Tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

TPHCM Nhà hát Hòa Bình tết nguyên đán chụp hình tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo