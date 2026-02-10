Thêm một không gian để người dân du xuân, chụp hình Tết

Phường Hòa Hưng, TPHCM vừa khai mạc Hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong đó, tại Nhà hát Hòa Bình (số 240 đường Ba tháng Hai, phường Hòa Hưng) trưng bày nhiều gian hàng, tiểu cảnh ngày Tết cổ truyền.

Nhiều gian hàng, tiểu cảnh Tết tại Nhà hát Hòa Bình

Các tiểu cảnh được đặt ngay tại sân trước của Nhà hát Hòa Bình, gợi nhớ lại không gian Tết xưa của người Việt. Cạnh đó còn có gian hàng thư pháp với hoạt động ông đồ cho chữ.

Ban Tổ chức cho biết Nhà hát Hòa Bình sẽ mở cửa đón người dân đến du xuân, chụp hình hoàn toàn miễn phí. Hoạt động này sẽ được duy trì đến ngày 26-2 (tức mùng 10 tháng Giêng).

Cũng trong khuôn khổ Hội Xuân Bính Ngọ năm 2026, phường Hòa Hưng tổ chức triển lãm hình ảnh "80 năm Quốc hội Việt Nam – Vinh quang một chặng đường".

Triển lãm trưng bày hệ thống hình ảnh, tư liệu tiêu biểu, tái hiện sinh động chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Thông qua từng giai đoạn lịch sử, triển lãm làm nổi bật vai trò, vị thế của Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, luôn đồng hành với dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Phường Hòa Hưng khai mạc Hội Xuân Bính Ngọ năm 2026

Hội Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Hòa Hưng là dịp hun đúc niềm tin, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo khí thế phấn khởi trong Nhân dân ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ông đồ cho chữ đầu xuân

Linh vật ngựa của phường Hòa Hưng

Tiểu cảnh gợi nhớ Tết quê

Bạn trẻ đến chụp hình Tết

Tràn ngập không khí Tết

Gian hàng thư pháp

Nhiều tiểu cảnh để người dân đến chụp hình