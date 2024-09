Thêm một nạn nhân ở Làng Nủ không qua khỏi dù được nỗ lực cấp cứu

Dù được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nỗ lực cấp cứu, điều trị nhưng bệnh nhân N.T.K. (29 tuổi) - nạn nhân vụ lũ quét thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - đã tử vong tối 20-9.

Nạn nhân vụ lũ quét ở Làng Nủ dù được bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng không qua khỏi

Gia đình anh K. có 5 người thiệt mạng trong vụ lũ quét là mẹ, anh trai cả, chị dâu và 2 cháu. Người em trai anh K. đưa bố mắc ung thư phổi đi truyền hóa chất nên thoát nạn.

Trước đó, trưa 11-9, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng kín, tổn thương mạch máu, tổn thương tĩnh mạch khoeo trái, gãy phức tạp 1/3 trên 2 xương cẳng chân trái. Bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp, cắt bỏ 1/3 chân trái dập nát. Bệnh nhân phải thở máy, lọc máu, hồi sức tích cực.

Trước tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân, những ngày qua các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã dốc sức cấp cứu, đồng thời kêu gọi hiến máu cho người bệnh.

Ngày 19-9, các chiến sĩ công an Đoàn Thanh niên Bộ Công an TP Hà Nội và 30 học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân đã có mặt tại Bệnh viện Việt Đức hiến máu cho anh K. và các bệnh nhân khác đang cần máu để điều trị. Tuy nhiên, may mắn đã không đến với anh K.

Đây là nạn nhân thứ 2 tử vong trong số 3 trường hợp rất nặng phải chuyển về bệnh viện tại Hà Nội điều trị. Trước đó, ngày 15-9, nam nạn nhân 31 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cũng đã không qua khỏi.

Đến thời điểm này, tại Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho bé gái M.H.T.Ng. (11 tuổi, dân tộc Tày), cũng là nạn vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ.

Những ngày qua, các bác sĩ liên tục rửa phổi cho cháu bé nhưng dịch chảy vẫn ra đục ngầu bùn cát rất khó làm sạch. Bác sĩ Phạm Công Khắc, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tình trạng phù nề và rối loạn đông máu của bệnh nhi đã giảm. Bé vẫn được an thần, thở máy, đồng tử phản xạ ánh sáng yếu, nhưng viêm phổi rất trầm trọng do ứ nước, hít phải nhiều bùn đất trong vụ lũ quét.

Bệnh nhi này được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh sau hai tiếng bị lũ cuốn chìm trong nước. Sau khi được sơ cứu ở bệnh viện địa phương, bé được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai, với tiên lượng rất nặng.

Sáng 10-9, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ đã khiến toàn bộ ngôi làng bị vùi lấp, nhiều người bị thương nặng và mất tích. Theo số liệu thống kê, số người chết tại Làng Nủ là 54 người, còn 13 người mất tích, 15 bị thương, số người an toàn là 87.