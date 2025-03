Thêm một nhà mạng thương mại hóa 5G, giá từ 80.000 đồng

Ngày 26-3, Tổng công ty Viễn thông MobiFone công bố chính thức cung cấp dịch vụ 5G, giai đoạn đầu tập trung tại trung tâm các tỉnh, thành phố lớn.

MobiFone cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng vùng phủ sóng, hướng đến mục tiêu phủ sóng 5G đến từng địa bàn xã thuộc tất cả tỉnh, thành trên phạm vi toàn quốc.

Nhà mạng này triển khai mạng 5G trên băng tần 3.800-3.900 MHz. Tốc độ mạng 5G MobiFone có thể đạt tới 1,5 Gbps, gấp 10-15 lần so với 4G và độ trễ rất thấp.

Mạng 5G MobiFone triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone).

Đối với khách hàng doanh nghiệp, MobiFone công bố trên 100 sản phẩm, bao phủ 8 lĩnh vực trọng điểm ưu tiên chuyển đổi số quốc gia, bao gồm: sản xuất công nghiệp, thành phố thông minh, năng lượng, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông và du lịch thông minh.

Bên cạnh đó, MobiFone cũng cung cấp các giải pháp phục vụ hộ kinh doanh cá thể. Các giải pháp này được tích hợp công nghệ AI, IoT, Cloud và Big Data trên nền tảng 5G, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu.

Thời gian qua, MobiFone đã triển khai cung cấp các giải pháp, dịch vụ trên nền tảng công nghệ 5G tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước, như giải pháp Camera AI phục vụ du lịch thông minh, giao thông thông minh; giải pháp 5G Private network tại Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai....

Đối với khách hàng cá nhân có SIM 4G và máy điện thoại 5G, có thể sử dụng ngay dịch vụ trong vùng phủ sóng 5G mà không cần đổi SIM.

Tại thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ 5G, MobiFone giới thiệu 6 gói cước 5G, trong đó có ba gói 200.000 đồng/tháng, dung lượng 6-8 GB/ngày; gói 135.000 và 159.000 đồng với dung lượng 6-7 GB/ngày.

Đáng chú ý, MobiFone là nhà mạng đầu tiên đưa ra gói cước tháng thấp nhất 80.000 đồng, dung lượng 1 GB/ngày, miễn phí truy cập YouTube.

Ngoài ra, MobiFone còn miễn phí 30GB/15 ngày dành cho người dùng đăng ký qua SMS bằng điện thoại 5G.

Như vậy, hiện nay, cả ba nhà mạng lớn tại Việt Nam đã cung cấp dịch vụ 5G thương mại. Trước đó, Viettel thương mại từ tháng 10-2024, còn VNPT vào tháng 12-2024.