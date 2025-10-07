Thêm một tài xế chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM

Ngày 7-10, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đang xác minh, mời tài xế chạy xe kiểu "nửa xe trên vỉa hè" làm việc.

Xe buýt chạy xe kiểu nửa vời.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video cho thấy xe buýt số 62-5 chạy xe "nửa xe dưới lòng đường, nửa xe còn lại trên vỉa hè" gây bức xúc.

Hành động này khiến xe buýt chiếm hết đường, gây cản trở cho những người đi xe máy phía sau.

Vụ việc được xác định xảy ra ngày 7-10 trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, hướng từ đường Lê Quang Đạo đi cầu Lớn.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP HCM) bước đầu đã đình chỉ tài xế xe buýt để làm rõ vụ việc.



Trước đó, ngày 22-9, Đội CSGT An Sương cũng vừa xử phạt ông T.M.T. (48 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) do lái xe bán tải biển số TP HCM lưu thông nửa xe dưới lòng đường nửa xe trên lề ở đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn. Vụ việc cũng được lan truyền trên mạng xã hội.

Video trên khi đăng tải lên cộng đồng mạng gây bức xúc, cho rằng tài xế chạy xe kiểu "ông trời con".