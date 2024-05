Thêm người tố giác Boeing qua đời

Spirit AeroSystems Holdings Inc., công ty sản xuất các bộ phận máy bay cho Boeing, gửi lời chia buồn với gia đình ông Josh Dean, cho rằng đây là sự mất mát đột ngột đối với những người thương yêu ông.

Spirit AeroSystems Holdings Inc là công ty sản xuất các bộ phận máy bay cho Boeing. Ảnh: Reuters

Tờ Seattle Times dẫn lời dì của ông Dean, bà Carol Parsons, cho hay ông nhập viện 2 tuần trước, sau khi gặp các vấn đề về hô hấp. Ông chống chọi với bệnh viêm phổi và MRSA, một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng do vi khuẩn.

Ông Dean trước đó đã đưa ra lời khai trong vụ kiện của cổ đông Spirit và cũng đệ đơn khiếu nại lên Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), cáo buộc hành vi sai trái nghiêm trọng của ban quản lý chất lượng cấp cao đối với dây chuyền sản xuất dòng máy bay 737 tại Spirit.

Theo các phương tiện truyền thông, cái chết của ông Dean, 45 tuổi, diễn ra sau cái chết của một người tố giác Boeing khác là ông John Barnett - người qua đời vì "vết thương tự gây ra" hồi tháng 3.

Trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal trước đó, ông Dean nói rằng ông đã bị cho nghỉ việc trong thời gian Spirit đóng cửa do đại dịch. Khi trở lại hoạt động vào tháng 5-2021, Spirit đã mất đi nhiều thợ máy và kiểm tra viên giàu kinh nghiệm nhất.

Dean cáo buộc ông bị sa thải sau khi cảnh báo các lỗ khoan sai trên thân máy bay. Một phát ngôn viên của công ty cho biết vào thời điểm đó, họ hoàn toàn không đồng ý với những cáo buộc trong vụ kiện của cổ đông.

Theo tờ Seattle Times, ông Dean nộp đơn khiếu nại lên Bộ Lao động Mỹ với cáo buộc công ty sa thải ông là để trả đũa.

Hãng tin Bloomberg cho hay vấn đề an toàn và văn hóa nơi làm việc của Boeing đang bị giám sát chặt chẽ sau một loạt sự cố nghiêm trọng, bao gồm bung mảng thân trên không trung vào đầu năm 2024. May mắn là không ai bị thương và máy bay đã hạ cánh an toàn.

Sự cố nói trên của chuyến bay thuộc hãng Alaska Airlines khiến FAA ra lệnh hạ cánh tạm thời 171 máy bay để kiểm tra. Các hãng hàng không trên toàn cầu cũng tạm ngừng hoạt động máy bay dòng Max 9 này.

Dòng máy bay 737 Max từng có một lịch sử bê bối. Dòng máy bay này bị các cơ quan quản lý trên toàn thế giới cấm bay sau những vụ tai nạn chết người ở Indonesia và Ethiopia vào năm 2018 và 2019, khiến hàng trăm hành khách thiệt mạng. Lệnh cấm được dỡ bỏ vào tháng 11-2020 tại Mỹ sau khi Boeing thực hiện một loạt nâng cấp phần mềm và thay đổi về đào tạo. Các quốc gia khác sau đó cũng có động thái tương tự.