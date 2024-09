Thêm nhiều cổ phiếu bị đình chỉ, cảnh báo giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố sẽ đưa cổ phiếu DAG của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á (Nhựa Đông Á) vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 23-9.



Lý do mà cổ phiếu Nhựa Đông Á bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch là do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 - quá 15 ngày so với quy định.

Trước đó, cổ phiếu Nhựa Đông Á cũng đã bị cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 15 ngày, đồng thời bị tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chình 2023 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết; cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31-12-2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2023 là âm hơn 588 tỉ đồng.

Hiện nay, cổ phiếu DAG không có giao dịch; giá đang ở mức 1.430 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, cổ phiếu SJF của Công ty CP Sao Thái Dương cũng sẽ bị HoSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 24-9, lý do là chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá 15 ngày.

Cũng thuộc diện có cổ phiếu bị cảnh báo, Công ty CP Đầu tư Tài sản Koji (KPF) đã có công văn giải trình. Theo đó, Koji cho biết đã nhận được thông báo từ HoSE về việc cổ phiếu KPF bị đưa vào diện cảnh báo với lý do chính là công ty đã chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2024.

Koji giải trình với HoSE rằng công ty đã hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh và đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán. Dự kiến báo cáo tài chính bán niên năm 2024 sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-10.

Hai ngày trước, HoSE cũng đã công bố hàng loạt cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch, với các tên tuổi lớn như: Novaland, Hòa Bình, Đức Long Gia Lai…