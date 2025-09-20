HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thêm nhiều tuyến cao tốc được đề nghị phân làn, thay đổi tốc độ xe chạy

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nhiều cao tốc được đề nghị phân làn 1 (sát giải phân các giữa) cho ô tô tải, xe tải dưới 7,5 tấn, xe khách dưới 30 chỗ ngồi lưu thông.

Sáng nay 20-9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Cục vừa có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) tiếp tục phân làn, phân luồng phương tiện trên 8 đoạn tuyến cao tốc 4 làn xe, có dải dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ lưu thông tối đa từ 100-120 km/giờ.

Thêm nhiều tuyến cao tốc được đề nghị phân làn, thay đổi tốc độ xe chạy- Ảnh 1.

Cao tốc đoạn TP HCM - Long Thành. Ảnh: C.P.

Theo đó, các đoạn, tuyến gồm: Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km 0 - Km 131+500); Hải Phòng - Móng Cái (Km 0 - Km 175); TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (Km 4 - Km 54+983); Phan Thiết - Dầu Giây (Km 0 - Km 99); Cầu Giẽ - Cao Bồ (Km 211+260 - Km 259+200); Bắc Giang - Lạng Sơn (Km 45+100 - Km 109+660); Hà Nội - Lào Cai (Km 0+400 - Km 123); TP HCM - Trung Lương (Km 10 - Km 49+800).

Thực hiện điều chỉnh tốc độ theo hướng nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) từ 60 km/giờ lên 80 km/giờ.

Làn 1 (sát dải phân cách giữa) sẽ có tốc độ tối đa là 120 km/giờ, tốc độ tối thiểu là 80 km/giờ hoặc tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 80 km/giờ dành cho ô tô tải, xe tải dưới 7,5 tấn, xe khách dưới 30 chỗ ngồi lưu thông.

Làn 2 (sát làn dừng khẩn cấp) tốc độ tối đa là 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu 60 km/giờ dành cho các phương tiện đi hỗn hợp. Các xe tải từ 7,5 tấn trở lên, xe khách trên 30 chỗ ngồi đi ở làn này.

Cục CSGT cũng đề nghị tổ chức phân làn ngay tại các trạm thu phí, tách làn cố định dành riêng cho xe ưu tiên, xe con, xe khách, xe tải... phù hợp với việc phân làn phương tiện trên tuyến.

Bên cạnh đó, Cục yêu cầu bổ sung biển báo hiệu đường bộ thực hiện phân làn phương tiện như trên và khắc phục ngay một số tồn tại, bất hợp lý về tổ chức giao thông.

Theo Cục CSGT, đề nghị dựa trên kết quả thí điểm ban đầu ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng, cho thấy đạt hiệu quả, tạo làn trong thông thoáng hơn, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và hạn chế tai nạn giao thông. Việc này bắt đầu tuyên truyền, hướng dẫn tài xế tham gia giao thông từ ngày 18-9.

Cục CSGT đề xuất phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc

Cục CSGT đề xuất phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc

(NLĐO)- Cục CSGT đề xuất thí điểm tổ chức phân làn cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Lắp dải phân cách cứng phân làn cho xe buýt nhanh trong đêm

Các đơn vị thi công đã tranh thủ lắp dải phân cách cứng phân làn cho xe buýt nhanh BRT ở Hà Nội ngay trong đêm.

Hà Nội, TP HCM phân làn tất cả các tuyến phố

(NLĐO)- Đó là một trong các giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế ùn tắc giao thông mà Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu 2 thành phố lớn nhất nước Hà Nội và TP HCM cùng triển khai thực hiện.

