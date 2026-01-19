HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thêm tác dụng ít ai ngờ đến của cà chua

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy cà chua là một món rất nên ăn thường xuyên, nhất là đối với người lớn tuổi.

Một nghiên cứu từ Mỹ và Trung Quốc, dẫn đầu bởi Trường Đại học Connecticut (Mỹ), chỉ ra rằng việc tiêu thụ ít lycopene - sắc tố đỏ tự nhiên có trong nhiều loại rau củ quả, trong đó cà chua chín là "vua" - có thể là nguyên nhân khiến nhiều người lớn tuổi hay bị viêm nướu răng.

Thêm tác dụng ít ai ngờ đến của cà chua - Ảnh 1.

Cà chua chín đỏ rất giàu lycopene

Viết trên tạp chí khoa học The Journal of Nutrition, Health and Aging, nhóm tác giả cho biết họ đã xem xét dữ liệu của hơn 1.200 người từ 65 đến 79 tuổi tại Mỹ.

Gần một nửa số người tham gia, tương đương 48,7%, mắc một dạng viêm nha chu nào đó. Bên cạnh đó, 77,9% nhóm người này không nhận đủ lycopene trong chế độ ăn uống của họ.

Kết quả so sánh cho thấy nguy cơ bị viêm nha chu sẽ cao gấp 3 lần nếu bạn ăn thiếu lycopene. Ngoài ra, nam giới có nguy cơ cao hơn phụ nữ.

Nghiên cứu chưa đi sâu vào tìm hiểu cơ chế tác dụng của lycopene, nhưng đặc tính kháng viêm nói chung là một trong những tác dụng tốt của hợp chất này, vốn được biết đến như một "thần dược" tự nhiên giúp bảo vệ tim mạch, chống lão hóa, chống tia UV từ bên trong...

Lycopene là hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ thuộc nhóm carotenoid, tạo nên sắc tố đỏ của cà chua, dưa hấu, đu đủ, bưởi hồng, ổi ruột đỏ...

Tuy nhiên, cà chua chiếm phần lớn lượng lycopene hấp thụ trong chế độ ăn uống của chúng ta. Bởi lẽ, không chỉ có hàm lượng lycopene rất cao, nó lại là loại quả có thể ăn khi đã nấu chín, mà lycopene lại được cơ thể hấp thụ tốt hơn nhiều khi nấu chín.

Để hấp thụ được nhiều lycopene nhất, bạn nên sử dụng cà chua đã chín đỏ khi nấu ăn.

