Thêm tấm lòng "Hướng về miền Bắc yêu thương"

Chiều 25-9, ông Bùi Vũ Thanh Phương, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP US Pharma USA, đến Báo Người Lao Động để thay mặt công ty trao 52 triệu đồng đóng góp vào chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương".



Số tiền này do Công đoàn công ty kêu gọi khoảng 400 cán bộ, công nhân viên đóng góp trong vòng 5 ngày.

Ông Bùi Vũ Thanh Phương (bên trái), Chủ tịch Công đoàn Công ty CP US Pharma USA , trao bảng tượng trưng 52 triệu đồng đến chương trình của Báo Người Lao Động



Ông Bùi Vũ Thanh Phương cho biết do thường xuyên cập nhật tin tức trên Báo Người Lao Động nên biết đến chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" do báo phát động. Nhận thấy đây là chương trình ý nghĩa và do đơn vị uy tín thực hiện, công ty đã chọn gửi gắm số tiền vận động được, với mong muốn phần nào hỗ trợ người dân các tỉnh bị thiên tai sớm khôi phục cuộc sống.

"Vừa qua, cán bộ, công nhân viên của công ty cũng đã đóng góp qua một số kênh. Số tiền kêu gọi là tấm lòng của mỗi nhân viên thông qua chương trình của Báo Người Lao Động giúp bà con sớm khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão gây ra" - ông Phương bày tỏ.

Thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động, Phó Tổng Biên tập Bùi Thanh Liêm, gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty US Pharma USA.

Ông Bùi Thanh Liêm cho biết từ khi phát động, chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" đã tiếp nhận hàng trăm ngàn lượt đóng góp của các cá nhân, đơn vị.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao thư cảm ơn đến cán bộ, công nhân viên Công ty CP US Pharma USA

"Từ nguồn đóng góp này, Báo Người Lao Động đã kịp trời cử phóng viên đến hiện trường để hỗ trợ trực tiếp các trường hợp bị ảnh hưởng. Báo đang triển khai các hoạt động khắc phục, tái thiết sau thiên tai, tạo sinh kế cho người dân, như xây mới một số điểm trường, nhà ở, tặng cây giống, con giống, máy bơm…" - ông Bùi Thanh Liêm thông tin.

Với tinh thần tương thân tương ái, nhằm tiếp sức đồng bào các tỉnh, thành phía Bắc gượng dậy sau thiên tai, Báo Người Lao Động kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ.

Hãy chung tay cùng Báo Người Lao Động, MoMo và Zalopay để hướng về đồng bào đang gian khổ đối mặt với khó khăn sau cơn bão lịch sử này.

Quyên góp qua các kênh của Báo Người Lao Động:

- Báo Người Lao Động, số tài khoản: 117000004884, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM. Nội dung: Ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiên tai.

- Trụ sở Báo Người Lao Động: 123 -127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM. Điện thoại đường dây nóng: 0903.343439.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc: 16F Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.9274484.



