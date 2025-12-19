Thêm thanh niên ở TPHCM buông 2 tay khi chạy xe máy

Trạm CSGT Đa Phước - Phòng CSGT Công an TPHCM đang làm rõ động cơ, xử lý thanh niên chạy xe máy buông 2 tay trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng.

Hình ảnh ghi lại cảnh thanh niên chạy xe máy buông 2 tay trên đường

Trước đó, camera người dân ghi nhận một thanh niên chạy xe máy biển số TPHCM trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng qua ngã tư Nguyễn Thị Thập. Khi đến gần cầu Rạch Bàng 2, phường Tân Hưng, thanh niên này buông tay lái, dang tay ra.

Phòng CSGT Công an TPHCM đang xử lý hành vi chạy xe máy nêu trên của nam thanh niên.

Nghị định 168/2024, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, quy định 12 lỗi có thể bị tịch thu phương tiện, trong đó có lỗi "Buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe".

Mới đây, hôm 16-12, Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM cũng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với B.H.T, - 18 tuổi, ngụ phường Dĩ An - về hành vi buông cả 2 tay khi điều khiển xe máy.