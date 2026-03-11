Thêm trụ nước uống miễn phí

Ngày 10-3, đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) cho biết Công ty CP Cấp nước Thủ Đức (đơn vị trực thuộc) vừa tiến hành lắp đặt thêm một trụ nước uống tại vòi miễn phí và hệ thống tưới cây tự động tại cổng Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ phường Phước Long.

Theo SAWACO, chương trình lắp đặt trụ nước miễn phí đã được khởi động từ năm 2025 với 11 trụ đã hoàn thiện. Trong năm nay, mô hình ý nghĩa này sẽ tiếp tục được mở rộng tại các khu vực thuộc phường Phước Long, Long Trường và Bình Trưng.

Để thuận tiện cho người dân, các trụ nước ưu tiên đặt tại những nơi đông người, an ninh bảo đảm và có vỉa hè rộng rãi như trường học, công viên hay trụ sở UBND. Đây là nỗ lực thiết thực nhằm hoàn thành mục tiêu 100% người dân thành phố được tiếp cận với nguồn nước sạch.

Tính đến nay, toàn TP HCM đã lắp đặt được tổng cộng 39 trụ nước uống tại vòi.