Thêm trục giao thông chiến lược sắp về đích

Những ngày này, trên công trường dự án cầu Phước An, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang làm việc liên tục để chuẩn bị cho thời khắc hợp long vượt sông Thị Vải. Công trình hạ tầng chiến lược này đang dần hiện hữu, mở ra kỳ vọng lớn về kết nối liên vùng và phát triển logistics khu vực phía Nam.

Thi công khẩn trương

Có mặt tại công trường dự án, chúng tôi ghi nhận không khí thi công khẩn trương trải dài toàn dự án, 2 trụ tháp T38 và T39 - vị trí trung tâm của cầu chính vượt sông Thị Vải - được đẩy nhanh tiến độ. Tại khu vực cầu chính vượt sông Thị Vải, các đốt dầm đang dần khép kín. Từ trên cao, công trình là một dải kết nối vươn dài giữa TP HCM và TP Đồng Nai, mở tuyến giao thông huyết mạch mới phục vụ phát triển logistics và cảng biển.

Trên mặt cầu, hàng trăm kỹ sư, công nhân chia thành nhiều mũi thi công, liên tục thực hiện các hạng mục lắp dựng, hàn nối, làm sắt thép… Tiếng máy móc, động cơ hòa cùng nhịp làm việc hối hả tạo nên bức tranh lao động sôi động giữa nắng gió công trường. Dưới sông, các phương tiện chuyên dụng cũng được huy động để phục vụ vận chuyển vật tư, thiết bị và bảo đảm quá trình thi công diễn ra liên tục.

Cầu Phước An dự kiến hợp long trước ngày 30-6 và tiến tới nối nhịp chính trong tháng 7-2026

Đây là gói thầu quan trọng nhất của toàn dự án, do Liên danh Trungnam E&C - Trung Chính thực hiện. Các kỹ sư, công nhân đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để hướng đến mục tiêu hợp long trước ngày 30-6 và tiến tới nối nhịp chính trong tháng 7-2026.

Đại diện Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam cho biết đến nay gói thầu số 39 đã hoàn thành toàn bộ 30/30 khối dầm chính, đạt khoảng 90% tổng khối lượng công việc. Các hạng mục dây văng, kết cấu nhịp chính và trụ tháp cơ bản đã hoàn thành, hiện nhà thầu đang tăng tốc thi công phần hoàn thiện.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chỉ huy trưởng công trường gói thầu số 39, cho hay trên công trường các công nhân đang làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm đưa dự án về đích đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và an toàn trong thi công.

Công trình chiến lược của vùng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, dự án cầu Phước An có tổng chiều dài gần 4,7 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,5 km. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với quy mô 6 làn xe cơ giới, tổng mức đầu tư gần 4.900 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Trong đó, gói thầu số 38 phía Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã đạt khoảng 71% giá trị xây lắp. Nhà thầu đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như cọc khoan nhồi, sàn giảm tải, hệ thống trụ từ T0 đến T13 và từ T21 đến T28; đồng thời đang tiếp tục thi công các trụ còn lại và lắp đặt kết cấu phần trên.

Hai gói thầu phía TP Đồng Nai là số 40 và 41 được khởi công cuối năm 2024, đang tập trung thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ và mặt bằng công trường để bảo đảm tiến độ chung.

Đối với gói thầu số 42 về bê tông nhựa và hệ thống chiếu sáng đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu, đang triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm đưa vào thi công. Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc các nhà thầu nhằm bảo đảm toàn bộ dự án hoàn thành theo kế hoạch.

Không chỉ là công trình giao thông đơn thuần, cầu Phước An còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu duy nhất bắc qua sông Thị Vải kết nối trực tiếp TP HCM với TP Đồng Nai, tạo thêm một trục giao thông chiến lược giữa khu vực công nghiệp phía Đông TP HCM với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Đặc biệt, công trình được giới thiệu là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á, với tĩnh không thông thuyền lên tới 55 m, cho phép tàu trọng tải khoảng 30.000 tấn lưu thông bên dưới.

Khi hoàn thành, cầu Phước An không chỉ rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa giữa các khu công nghiệp của TP Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải mà còn góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51 và nhiều tuyến giao thông huyết mạch trong khu vực. Đặc biệt, công trình sẽ tạo thêm một hành lang kết nối quan trọng giữa TP HCM, TP Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics và kinh tế biển, tạo động lực mới cho sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong nhiều thập niên tới.

Kiến nghị nâng tĩnh không cầu Đồng Nai 1 UBND TP Đồng Nai vừa có đề nghị nâng tĩnh không cầu Đồng Nai 1 nhằm bảo đảm về tĩnh không thông thuyền trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực phía Nam, bảo đảm khai thác đồng bộ về vận tải đường thủy trên toàn tuyến, phù hợp với hiện trạng khai thác tuyến luồng, nhu cầu phát triển phương tiện vận tải thủy. Với phương án này, sẽ thực hiện thay thế toàn bộ kết cấu phần trên của cầu hiện hữu bằng kết cấu nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực như cầu Đồng Nai mới bên cạnh, tận dụng mố trụ cầu hiện hữu kết hợp nâng cao để bảo đảm tĩnh không và gia cường móng mố trụ cầu bảo đảm khả năng chịu lực yêu cầu. UBND TP Đồng Nai đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án hàng hải và đường thủy nghiên cứu, đề xuất phương án tĩnh không đứng và bề rộng khoang thông thuyền của cầu Đồng Nai 1 để bảo đảm phù hợp với các quy định. UBND TP Đồng Nai sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án, thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ thực hiện của dự án được duyệt, để bàn giao cho Ban Quản lý dự án hàng hải và đường thủy thực hiện dự án theo phạm vi, quy mô đầu tư dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt. N.Tuấn



