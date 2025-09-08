HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Thêm xe container ở TP HCM bị người dân ghi lại cảnh vượt đèn đỏ

Thanh Thảo

(NLĐO) - Tài xế đã điều khiển xe container vượt đèn đỏ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người tham gia giao thông ở TP HCM

Ngày 8-9, Trạm Quốc lộ 13 - Phòng CSGT Công an TP HCM nhận được hình ảnh do người dân cung cấp về hành vi vi phạm của một tài xế xe container.

Sự việc xảy ra vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 5-9, trên tuyến đường ĐT.744 qua xã Thanh An, TP HCM (trước thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Tài xế container ở TP HCM vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Ảnh 1.

Chiếc xe container vượt đèn đỏ

Xe đầu kéo biển số 61C-607… kéo theo sơ mi rơ mooc biển số 61R-061… vượt đèn đỏ, có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Clip ghi lại hình ảnh xe container vượt đèn đỏ

Tài xế container ở TP HCM vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Ảnh 2.

Công an mời tài xế điều khiển xe vượt đèn đỏ lên làm việc

Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã mời tài xế L.T.T (SN 1986; phường Bình Cơ, TP HCM) lên làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển ô tô vi phạm: “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”. 

Ông T. sẽ đối diện với mức tiền phạt từ 18 - 20 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết khi được người dân cung cấp hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mọi hành vi sẽ được nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

