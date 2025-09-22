HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Theo đuổi đam mê vẫn học tốt

Bài và ảnh: Vân Nhi

Ghi dấu ấn với thành tích thủ khoa đầu vào khối D14 (27,75 điểm) Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM,

Phạm Lê Nguyệt Ngân từng khiến bạn bè bất ngờ khi theo đuổi một đam mê đặc biệt: cosplay nhân vật hoạt hình.

Khi còn học ở Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (tỉnh An Giang), không chỉ giỏi đều các môn, Ngân còn thể hiện bản lĩnh tại kỳ thi IELTS. Cô đã chinh phục mức 8.0 chỉ sau 3 tháng tập trung ôn luyện, dù có giai đoạn bị bệnh nặng trước ngày thi.

Nói về quá trình ôn thi, Ngân cho biết cô không "cày ngày cày đêm" như nhiều bạn khác. Trái lại, cô giữ nhịp học vừa phải, tập trung xây dựng nền tảng cơ bản. Với môn lịch sử, Ngân học theo lộ trình, từ căn bản đến nâng cao, nắm chắc sự kiện và logic thời gian. Với môn ngữ văn, cô luyện đề thường xuyên, kết hợp đọc thêm sách báo để trau dồi vốn ngôn ngữ và kỹ năng diễn đạt...

Theo đuổi đam mê vẫn học tốt- Ảnh 1.

Phạm Lê Nguyệt Ngân không chỉ học giỏi mà còn dành thời gian theo đuổi đam mê hóa trang nhân vật hoạt hình (cosplay)

"Điểm thi cao không chỉ nhờ học nhiều mà còn nhờ học đúng cách, có kế hoạch. Gần đến kỳ thi, tôi lập hẳn thời gian biểu chi tiết với từng môn, từng giai đoạn, từ kỳ thi đánh giá năng lực đến kỳ thi THPT quốc gia. Nhờ vậy mà tôi giữ được sự kỷ luật, tránh căng thẳng" - Ngân tiết lộ.

Không như hình dung về một thủ khoa chỉ gắn liền với bàn học, tân sinh viên ngành Quan hệ quốc tế này đã bỏ ra không ít thời gian theo đuổi đam mê hóa trang nhân vật hoạt hình "để cân bằng cuộc sống". Ngân vốn yêu thích truyện tranh, anime và bầu không khí sôi động của các lễ hội cosplay. Cô bắt đầu hóa trang thành các nhân vật hoạt hình từ mùa hè 2024, sau khi tham gia nhiều lễ hội văn hóa Nhật Bản.

"Cosplay giúp tôi mở rộng mối quan hệ với những người bạn đa tài, đồng thời giải tỏa căng thẳng sau những giờ học dày đặc. Tôi xem đó như một cách để tiếp thêm năng lượng, rồi quay lại học tập hiệu quả hơn" - Ngân bộc bạch.

Không dừng lại ở thú vui hóa trang, Ngân còn quan sát cách tổ chức, quảng bá các sự kiện cosplay để học hỏi kỹ năng quản lý và truyền thông. Cha mẹ Ngân không phản đối niềm đam mê này của con, thậm chí họ còn trực tiếp đưa cô từ An Giang lên TP HCM để tham gia các sự kiện cosplay. Bạn bè cũng thích thú khi thấy cô xuất hiện trong những bộ trang phục rực rỡ, khác hẳn hình ảnh nghiêm túc trên lớp học.

Để cân bằng giữa học tập và sở thích cá nhân, Ngân chọn cách "học có chiến thuật". Cô thường áp dụng phương pháp Pomodoro - tập trung 25 phút, nghỉ 5 phút - để duy trì năng lượng. Trong tuần, thời gian chủ yếu cô dành cho việc học, còn cuối tuần là dịp "bung xõa" với cosplay hay các hoạt động ngoại khóa.

Với Ngân, việc học tập và hoạt động để thỏa đam mê không hề đối lập. Cô coi cosplay như một nguồn động lực, còn tri thức là hành trang bền vững để theo đuổi ước mơ. Hình ảnh tân thủ khoa ngành Quan hệ quốc tế với bộ trang phục cosplay rực rỡ cho thấy nếu biết quản lý thời gian và giữ tinh thần tích cực, các bạn trẻ hoàn toàn có thể vừa chinh phục thành tích học tập vừa sống trọn vẹn với sở thích cá nhân.

