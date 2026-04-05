Giáo dục Tuyển sinh

Thi đánh giá năng lực đợt 1: Thí sinh than khó, quyết tâm "phục thù" ở đợt 2

Vân Nhi

(NLĐO) - Kết thúc buổi thi sáng nay (5-4), nhiều thí sinh chia sẻ tâm trạng đan xen giữa nhẹ nhõm, hồi hộp và xem đây là lần thử sức quan trọng.

Theo ghi nhận, đề thi đánh giá năng lực đợt 1 năm nay được nhiều thí sinh đánh giá có độ khó cao, nhất là ở các câu hỏi yêu cầu tư duy logic và xử lý số liệu. Tuy nhiên, mức độ “dễ - khó” có sự phân hóa tùy vào thế mạnh từng người, khi có thí sinh làm tốt phần này nhưng gặp trở ngại ở phần khác. Nhìn chung, đề thi có tính sàng lọc, giúp thí sinh tự nhìn nhận lại năng lực trước các kỳ thi tiếp theo.

Xem kỳ thi là thử sức

Thay vì dồn toàn bộ áp lực vào một kỳ thi duy nhất, nhiều thí sinh năm nay lựa chọn chiến lược an toàn hơn khi phân bổ sức cho nhiều kỳ thi khác nhau. Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 được xem như bước đệm để làm quen với môi trường thi, thử sức bản thân và tích lũy kinh nghiệm.

Từ 4 giờ 30 phút, nhóm học sinh Trường THPT Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã rủ nhau bắt xe lên TPHCM dự thi. Với nhiều nguyện vọng vào các trường ĐH tại TPHCM, các em cho biết không ôn hoặc chỉ ôn trong thời gian ngắn từ vài tuần đến hơn một tháng. 

Tâm thế chung của các thí sinh của Trường THPT Nhơn Trạch (Đồng Nai) là đi thi thử sức, bởi phía trước vẫn còn đợt 2 và kỳ thi tốt nghiệp THPT

Là hai thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi tại điểm Trường ĐH Công nghệ thông tin (UIT), Lê Hoàng Huy (2008) nhận xét đề thi có cảm giác tương tự năm 2025 nhưng khó hơn. Dù chưa chắc chắn về số điểm, Huy cho biết phần tiếng Việt và phân tích số liệu khá dễ vì sát dạng đề đã ôn. 

Em đặt mục tiêu vào ngành khoa học dữ liệu và đã ôn thi từ tháng 12, song song với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đỗ Hương Mai (trái) và Lê Hoàng Huy (phải), học sinh Trường THPT Nhơn Trạch (Đồng Nai), rời điểm thi với tâm trạng thoải mái, xem kỳ thi đợt này là cơ hội thử sức.

Trong khi đó, Đỗ Hương Mai (2008) lại có cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn khi không ôn tập trước, chủ yếu dựa vào tư duy đọc hiểu để làm bài. Đặc biệt, dù mong muốn theo ngành y đa khoa, không xét tuyển bằng phương thức này nhưng Mai vẫn đăng ký dự thi để thử sức và tích lũy kinh nghiệm. Em dự định tiếp tục thi đợt 2 để làm quen với áp lực trước kỳ thi chính thức diễn ra vào tháng 6.

Hai thí sinh Nguyễn Phương Uyên và Nguyễn Hồng Ngọc (Trường THPT Lê Trọng Tấn, Tân Phú) cho biết phần toán khá khó, trong khi phần tư duy logic lại "ổn" hơn dự đoán. 

Các thí sinh tiếc nuối vì không kịp tô đáp án ở một số câu dễ do thiếu thời gian. Xem đợt 1 là lần thử sức, cả hai đều dự định thi lại ở đợt 2 để cải thiện kết quả.

Quyết tâm theo đuổi mục tiêu, không ngại thi lại

Không chỉ dừng ở việc thử sức, nhiều thí sinh còn thể hiện quyết tâm rõ ràng trong hành trình theo đuổi ước mơ, sẵn sàng thi lại để đạt kết quả tốt hơn.

Vương Hoàng Bảo (19 tuổi), hiện đang học Trường ĐH Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TPHCM, được bạn bè từ Phú Yên cổ vũ tinh thần tại điểm thi. Bảo đã ôn tập từ năm ngoái với mục tiêu chuyển hướng sang ngành khoa học dữ liệu của UIT. 

Bảo chia sẻ: “Em thấy nhận định của mọi người là đúng, đề thi đợt 1 thường khó. Em gặp khó ở 2 câu logic năm nay, còn phần tư duy khoa học và phân tích số liệu thì khá vừa sức".

Những người bạn cấp 3 mang đến cách cổ vũ riêng, tạo bất ngờ cho Vương Hoàng Bảo (ngoài cùng bên phải) tại điểm thi.

Dành nhiều thời gian cho toán và logic, Bảo chia sẻ có thời điểm còn 15 phút nhưng vẫn còn khoảng 30 câu tiếng Việt chưa hoàn thành. Dù dự đoán đạt hơn 800 điểm, em vẫn quyết tâm thi lại đợt 2 để có kết quả tốt hơn.

Trong những ngày thi quan trọng như vậy, không thể thiếu hình ảnh phụ huynh đồng hành cùng con em. Tại điểm thi Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, chị Thái Thị Ngọc Trà My (42 tuổi) đưa con gái là Nguyễn Thái Ngọc Trâm (19 tuổi) từ Vĩnh Lộc đi thi từ sáng sớm. 

Dù đang học tại Trường ĐH Công Thương TPHCM, Trâm vẫn quyết định ôn thi lại vì đam mê ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của trường.

Mẹ và em trai 8 tuổi đã ngồi chờ suốt thời gian thí sinh làm bài.

Lê Quỳnh Như (thứ 2 từ trái sang) nhận được sự cổ vũ, đồng hành từ mẹ và hai chị em gái khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực sáng nay.

Cũng xuất phát từ 4 giờ 30, Lê Quỳnh Như (18 tuổi) cùng gia đình đi từ xã Đức Lập (Tây Ninh) thuê xe đến điểm thi. Như cho biết đề thi vừa sức, trong đó phần tiếng Việt và suy luận khoa học là khó nhất. 

Đặt mục tiêu theo học ngành quản trị văn phòng tại Học viện Hành chính, Như đã bắt đầu ôn luyện từ đầu lớp 12 và vẫn duy trì song song với việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Như cho biết lựa chọn ngành học này vì muốn nối bước chị gái.

Hơn 135.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

(NLĐO) - Sáng 5-4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do ĐHQG TPHCM tổ chức, chính thức diễn ra tại 55 điểm thi trên cả nước với hơn 135.000 thí sinh.

    Thông báo