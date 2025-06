Thi lớp 10 tại TP HCM: Hơn 76.000 thí sinh tranh suất vào trường công

Ứng phó kịp thời nếu xảy ra sự cố

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM về tổ chức các kỳ thi trên địa bàn, Sở GD-ĐT đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo. Trong đó, Sở GD-ĐT phối hợp với Công an TP HCM bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối từ khâu ra đề, in sao đề thi; tăng cường bảo vệ hội đồng coi thi, điểm chấm thi; cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch đã được phê duyệt…

Ngành y tế tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh; bảo đảm việc chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng nếu xảy ra trong quá trình thi; cung cấp xe cấp cứu, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho thí sinh khi có tình trạng ngộ độc. Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở An toàn thực phẩm tiến hành rà soát, khoanh vùng, xử lý, xác định nguồn ngộ độc; bảo đảm không ảnh hưởng đến điểm thi và thí sinh…

Sở An toàn thực phẩm cũng được đề nghị xây dựng phương án phối hợp với các cơ sở y tế và phân công lực lượng trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm; bảo đảm ngăn chặn hiệu quả nguy cơ ngộ độc thực phẩm.