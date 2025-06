Thi lớp 10 tại TP HCM: Nâng cao trách nhiệm cán bộ coi thi

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 với quy mô 76.435 thí sinh dự thi đã hoàn tất. Kỳ thi lớp 10 năm nay là kỳ thi đầu tiên theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Không tự ý xử lý tình huống bất thường

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay giảm 27.330 em so với năm trước. Năm nay, 115 trường THPT công lập tại TP HCM tuyển 70.070 chỉ tiêu. Sở GD-ĐT cũng đã quy hoạch 142 điểm thi gồm 132 điểm thường và 10 điểm chuyên với tổng cộng 3.277 phòng thi, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh và bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2 m theo hàng ngang. "Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn, sở đã huy động 9.548 giáo viên coi thi cùng 1.846 nhân viên hỗ trợ, đồng thời tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi vào ngày 4-6 và áp dụng quy trình bảo mật, an ninh tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT" - ông Minh cho biết. Theo Chánh văn phòng Sở GD-ĐT, ở kỳ thi năm nay, sau khi tổ chức rà soát toàn bộ hồ sơ tuyển thẳng lớp 10 của HS, tổng số hồ sơ đủ điều kiện tuyển thẳng là 944.

Cán bộ coi thi được tập huấn kỹ, tránh để ra sai sót đáng tiếc ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh. Ảnh: HUẾ XUÂN

Để kỳ thi lớp 10 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, sở đã tập huấn kỹ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi. Cụ thể, Sở GD-ĐT TP hướng dẫn các điểm thi phải làm đúng, không được sáng tạo. Nếu sai ở bước nào thì trưởng điểm thi sẽ phải chịu trách nhiệm. Đặc biệt khi xảy ra các tình huống bất thường ngoài quy trình ở điểm thi, phòng thi, giám thị ở phòng thi phải báo ngay về trưởng điểm, trưởng điểm thi phải báo ngay về Sở GD-ĐT, tuyệt đối không được tự ý xử lý các tình huống bất thường.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cũng khẳng định, quyền lợi của thí sinh phải được đặt lên trên hết. Do đó, từ các tình huống như mang theo điện thoại di động, các giám thị phải liên tục nhắc nhở nhiều lần HS. Nếu có HS mang điện thoại vào phòng thi trách nhiệm thuộc về giám thị.

Một số lưu ý quan trọng với thí sinh

Theo quy chế thi tuyển sinh lớp 10, việc xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm quy chế thi được quy định rõ ràng nhằm nâng cao trách nhiệm, đặc biệt là cán bộ coi thi nhằm bảo đảm quy chế thi và quyền lợi thí sinh. Theo quy định, người đưa đề thi ra ngoài hoặc đưa bài giải vào; làm lộ đề thi, mua bán đề thi; làm lộ số phách; sửa chữa bài làm của thí sinh; cố ý sửa điểm; đánh tráo bài thi; gian dối trong việc sửa học bạ sẽ bị buộc thôi việc hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu là công chức, viên chức.

Ngoài ra, nếu để thí sinh quay cóp, mang tài liệu trái phép vào phòng thi; chấm thi không đúng hướng dẫn hoặc cộng điểm sai sót; ra đề thi nằm ngoài nội dung quy định sẽ bị áp dụng mức cảnh cáo... Công chức, viên chức không tham gia tổ chức thi nhưng có các hành động như tổ chức lấy đề thi ra và đưa bài giải vào cho thí sinh, đưa thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến kỳ thi, gây rối làm mất trật tự tại khu vực thi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và đề nghị buộc thôi việc.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM. (nguồn Sở GD-ĐT)

Sở GD-ĐT TP HCM cũng lưu ý quan trọng đối với thí sinh: Trước khi làm bài thi lớp 10, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, giấy nháp. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang, chất lượng các trang in; nếu phát hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với giám thị chậm nhất 5 phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài. Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ vẽ đường tròn bằng compa; chỉ được viết bằng một màu mực (màu xanh hoặc đen).

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi; nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì giám thị phải báo cho giám thị giám sát coi thi để phối hợp thực hiện; việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cùng giám thị giám sát coi thi cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do Chủ tịch hội đồng coi thi quyết định. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay, bảo quản bài thi. Khi nộp bài thi phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào 2 phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi.

Những vật dụng cấm mang vào phòng thi Theo Sở GD-ĐT TP HCM, thí sinh được mang vào phòng thi lớp 10, gồm: bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; không tích hợp bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; tập bản đồ lịch sử và địa lý lớp 9 - phần địa lý (theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - NXB Giáo dục Việt Nam). Cấm mang vào phòng thi lớp 10, gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi; bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và bảng tính tang.

Gần 103.000 thí sinh dự kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-6, với sự tham dự của gần 103.000 thí sinh. Tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tổ chức ngày 3-6, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu đội ngũ tham gia tổ chức kỳ thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ và chủ động ứng phó với mọi tình huống với tinh thần bảo đảm quyền lợi thí sinh. Tại hội nghị, gần 700 trưởng điểm và phó trưởng điểm của 201 điểm thi trên toàn thành phố, cùng đội ngũ cán bộ hỗ trợ đã được phổ biến chi tiết các nội dung liên quan đến nghiệp vụ coi thi. Những điểm mới trong công tác tổ chức được đặc biệt lưu ý, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc "3 không, 4 đúng và 6 rõ". Cụ thể, "3 không" gồm: Không lơ là, chủ quan; không quá căng thẳng, áp lực; không tự ý xử lý tình huống ngoài thẩm quyền. "4 đúng" gồm thực hiện đúng quy chế và hướng dẫn; đúng quy trình, thủ tục; đúng vị trí, chức trách; xử lý tình huống đúng theo chỉ đạo. "6 rõ" gồm rõ người thực hiện, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Trưởng điểm thi giữ vai trò then chốt, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức tại điểm thi. Mỗi buổi thi, trưởng điểm phải thu lại toàn bộ thiết bị điện tử của cán bộ coi thi, đồng thời tổ chức bảo quản đúng quy định các vật dụng thí sinh không được phép mang vào phòng thi. Một điểm đáng lưu ý là túi đề thi có dấu "Bản chính" tại điểm thi chỉ được mở để đối soát trong trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc nghi vấn về đề thi. Hà Nội đã bố trí 201 điểm thi chính thức với hơn 4.400 phòng thi, cùng hệ thống điểm thi dự phòng tại các quận, huyện, thị xã để sẵn sàng xử lý tình huống đột xuất như thời tiết xấu, mất điện, hoặc các yếu tố khách quan khác. Hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động làm nhiệm vụ coi thi, phục vụ và hỗ trợ kỹ thuật. Gần 1.000 chiến sĩ công an cũng được phân công tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi và khu vực lân cận. Y.Anh