Thi lớp 10 tại TP HCM: Phổ điểm dự kiến cao hơn năm trước

Hơn 76.000 thí sinh tại TP HCM đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025.

Kết thúc kỳ thi, đề thi cả 3 môn (ngữ văn, ngoại ngữ và toán) đều được đánh giá phù hợp với định hướng kiểm tra năng lực và năng lực vận dụng thực tế, không gây sốc tâm lý cho học sinh (HS), dù vậy vẫn có tính phân loại tốt. Phổ điểm cả 3 môn thi dự kiến đều cao.

Đề cao tính ứng dụng

Thầy Đặng Hữu Trí, Tổ trưởng Tổ toán Trường THCS Nguyễn Du (quận 1), cho biết đề thi toán tuyển sinh lớp 10 của TP HCM năm nay bảo đảm đúng tinh thần Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cấu trúc gần giống với đề minh họa mà Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã công bố trước đó.

Theo thầy Trí, ở câu 1, 2 là dạng toán cơ bản và quen thuộc với HS nếu ôn tập kỹ và tính toán cẩn thận các em sẽ lấy trọn điểm phần này; câu 3 liên quan đến xác suất thống kê, là mạch kiến thức mới được đưa vào đề thi năm nay nhưng cũng là câu ở mức độ thông hiểu, HS dễ dàng giải quyết được. Ở câu 4, HS sẽ giải quyết ổn vì đã được ôn tập trong các đề tham khảo; câu 5 hình học không gian cũng có mức độ vận dụng vừa phải, chỉ cần học sinh đọc kỹ và tính cẩn thận là lấy được trọn điểm. Riêng câu 6 là dạng thực tế hay đòi hỏi các em phải suy luận mới giải quyết tốt được. Phần toán thực tế trong đề thi năm nay từ câu 3 đến câu 6, các em nếu làm cẩn thận sẽ được 3,5/4,5 điểm khá nhẹ nhàng chứ không hề đánh đố HS.

Thí sinh TP HCM đã hoàn thành kỳ thi lớp 10 đầu tiên của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Với câu 7, hình học phẳng câu a, câu b là dạng quen thuộc với các HS khi ôn tập tuyển sinh nên HS khá giỏi sẽ giải quyết ổn cả 2 ý, còn mức trung bình khá thì chỉ giải quyết được ý a. Chỉ có câu 7c là cần phải tư duy suy luận, đây là câu phân loại HS.

Thầy Dương Minh Tới, Trung tâm Phát triển Kỹ năng và Tư duy TOIDM Education, cho biết khác với đề thi các năm trước, đề thi năm nay thể hiện rõ hơn tinh thần toán ứng dụng, các bài toán đều có bối cảnh thực tiễn, góc nhìn giáo dục tích hợp, bám sát chương trình, gắn năng lực với thực tiễn, tạo tâm thế tốt cho HS, không còn quá nặng về hình thức hay kỹ thuật thuần túy, có sự cân bằng tốt giữa kỹ năng và tư duy.

Đánh giá thêm về đề thi năm nay, thầy Dương Minh Tới cho biết đề thi phù hợp định hướng kiểm tra năng lực và năng lực vận dụng thực tế, không gây sốc tâm lý cho HS, có tính phân loại tốt ở mức độ vận dụng và vận dụng cao (thể hiện ở câu 6, 7), tích hợp tốt giữa kiến thức và tình huống đời sống như biểu đồ, bảo hiểm, khu vườn, hộp tennis...

Điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ?

Theo thầy Tới, ở môn toán, nếu HS ôn tập tốt, làm bài chắc tay sẽ đạt 7-8 điểm, HS giỏi, có chiến lược và kỹ năng phân tích tốt có thể vượt mốc 9 điểm, phù hợp với xu hướng đổi mới đề thi và kiểm tra đánh giá năng lực HS.

"Có thể nói, đề thi gần gũi, bám sát với các đề tham khảo mà các em đã được ôn luyện thuộc nhưng cũng có sự phân hóa rõ HS. Phổ điểm trung bình sẽ từ 6-7,5 điểm. Sẽ xuất hiện điểm 10 nếu HS có tư duy tốt và làm bài, trình bày cẩn thận" - thầy Trí đánh giá.

Trước đó, ở cả 2 môn tiếng Anh và ngữ văn, các giáo viên đều nhận xét đề thi đã đạt được cả 2 yếu tố là bảo đảm đúng yêu cầu kiểm tra theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, vừa khơi gợi cảm xúc, nhân văn và sâu sắc. Thầy Đỗ Đức Anh, giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1), cho biết HS dễ dàng lấy điểm 7 môn ngữ văn nếu biết tư duy, lập luận rõ ràng và có kỹ năng viết.

Hiệu trưởng một trường THPT tại quận 3 cho biết khác với năm trước, đề thi năm nay dù đúng tinh thần kiểm tra theo chương trình mới nhưng không gây sốc cho HS. Sở dĩ có điều này có nguyên nhân là từ nhiều năm nay, đề thi lớp 10 ở TP HCM đã có định hướng đổi mới, hướng đến đánh giá năng lực HS, khả năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống cụ thể của cuộc sống. Tuy nhiên, đến năm nay thì đề thi thể hiện rõ nhất mục tiêu trên. "Đề thi cả 3 môn thi đều làm tròn vai trò kiểm tra, đánh giá năng lực HS ở từng mức độ, tính phân loại thể hiện rõ. Phổ điểm trên trung bình (trên 5 điểm) dự đoán sẽ nhiều ở cả 3 môn thi. "Phổ điểm cao hơn năm trước kéo theo điểm chuẩn cũng dự kiến biến động theo hướng tăng nhẹ" - vị này nhận định.

Bảo đảm quyền lợi thí sinh

Sở GD-ĐT TP HCM chiều 7-6 đã có báo cáo về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết trong sáng 7-6, ở một hội đồng thi khu vực TP Thủ Đức có 1 thí sinh bị sốt. Điểm thi đã phối hợp với bộ phận y tế chăm sóc và động viên tinh thần, sau đó thí sinh quay trở lại phòng thi theo quy định. Tại một điểm thi lớp 10 ở quận 6 có 1 thí sinh sử dụng thước kẻ có ghi tài liệu, hội đồng thi đã tiến hành tịch thu tang vật và đình chỉ thi.

Trong chiều cùng ngày, có 1 thí sinh do trường THCS đăng ký sai loại hình thi tích hợp dẫn đến không có tên thi bài thi tích hợp loại 2, hội đồng thi đã hỗ trợ thí sinh thi bổ sung Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đúng với loại hình đăng ký của thí sinh. Ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, một phòng thi bị dột do mưa lớn, hội đồng thi đã chuyển phòng cho thí sinh và bù giờ do mất thời gian khi chuyển phòng.

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM cho biết dựa trên các báo cáo tình hình, kỳ thi lớp 10 diễn ra ổn định, thuận lợi, công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Các cơ quan chức năng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm mọi điều kiện cần thiết cho việc tổ chức kỳ thi thành công. Theo ông Minh, công tác chăm sóc sức khỏe thí sinh được quan tâm đặc biệt. Mặc dù xuất hiện một số trường hợp thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe nhưng hệ thống y tế tại các điểm thi đã hoạt động hiệu quả, hỗ trợ kịp thời và xử lý linh hoạt, bảo đảm quyền lợi của thí sinh. Mặt khác, việc xử lý các tình huống tại các hội đồng thi được thực hiện nghiêm túc nhưng vẫn bảo đảm tính nhân văn, ưu tiên quyền lợi của thí sinh, thể hiện tinh thần vừa nghiêm minh vừa công bằng. Các sự cố khách quan về cơ sở vật chất và công tác hành chính đều được giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Hôm nay (8-6) bắt đầu chấm thi Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP HCM, từ ngày 8 đến 25-6 sẽ tổ chức chấm thi lớp 10, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi. Sở GD-ĐT cũng lưu ý kết quả thi, điểm chuẩn và thời gian phúc khảo sẽ được sở thông báo trong một văn bản khác, căn cứ theo tiến độ chấm thi và xử lý kết quả thực tế. Địa phương và các trường THCS trên địa bàn có trách nhiệm theo dõi, cập nhật thông báo từ Sở GD-ĐT, kịp thời phổ biến các thay đổi, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho phụ huynh học sinh về những thông tin mới nhất liên quan đến kỳ thi.

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Đề thi ngữ văn, ngoại ngữ không khó Ngày 7-6, hơn 102.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với 2 môn ngữ văn và ngoại ngữ. Đề thi ngữ văn được đánh giá là vừa sức, thí sinh dễ dàng đạt 7 - 8 điểm. Các ngữ liệu, đề tài quen thuộc, gần gũi với đời sống, đề thi ngữ văn có sự đổi mới nhẹ nhàng. Theo Sở GD-ĐT TP Hà Nội, trong buổi thi ngữ văn có 102.440 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99,6%; có 420 thí sinh vắng thi. Tại 201 điểm thi của thành phố không có thí sinh và không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Trong buổi thi ngoại ngữ, có 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại di động vào phòng thi; không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Số thí sinh dự thi ở môn ngoại ngữ là 102.434 em, đạt tỉ lệ 99,59%. Tại 201 điểm thi của thành phố có 426 thí sinh vắng thi. Với môn ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh, thí sinh có thể chọn một trong các thứ tiếng gồm: Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đề môn tiếng Anh trong kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2025-2026 gồm 40 câu trắc nghiệm, được trộn thành 24 mã đề, thí sinh làm bài trong 60 phút. Ghi nhận tại một số điểm thi cho thấy nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng khá thoải mái vì tiếng Anh là môn thế mạnh của học sinh Hà Nội từ nhiều năm nay. Y.Anh