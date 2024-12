Thi "Người đẹp nữ công gia chánh"

(NLĐO) - Loạt người đẹp Việt gồm: Hà Kiều Anh, Vũ Thu Phương, Nhã Phương, Minh Triệu, Kỳ Duyên, Diễm My 9X, Thảo Nhi Lê… hội tụ tại sô diễn thời trang “Call Out My Name” của Võ Hoàng Yến. Họ chọn trang phục cắt xẻ, khoe đường cong gợi cảm.