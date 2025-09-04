Thí sinh "Chuông vàng vọng cổ" thăm nghệ sĩ lão thành





Trước khi bước vào vòng chung kết xếp hạng cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 - năm 2025, 9 gương mặt triển vọng đã đến thăm hỏi, tri ân các nghệ sĩ lão thành đang sinh sống tại Khu Dưỡng lão Thị Nghè (TP HCM).

Đây là dịp để thế hệ trẻ gửi gắm tình cảm đến các bậc tiền bối và tạo sự kết nối nhân văn, nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn dòng chảy của nghệ thuật truyền thống dân tộc, trong đó có bộ môn cải lương. Trong không khí thân tình, các thí sinh đã gặp gỡ, trò chuyện thân mật với các nghệ sĩ: nhà văn Mạc Can, NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, Lam Sơn, Ngọc Đáng. Dù tuổi cao sức yếu nhưng khuôn mặt của các nghệ sĩ lão thành vẫn ánh lên niềm vui, niềm tự hào khi nhìn thấy lớp trẻ đam mê và theo đuổi nghệ thuật truyền thống.

Thí sinh “Chuông vàng vọng cổ” Vương Quan Trí và NSƯT Diệu Hiền. Ảnh: HTV

"Chuông vàng vọng cổ" do Đài Truyền hình TP HCM tổ chức suốt 20 năm qua. Chuyến thăm tại Khu Dưỡng lão Thị Nghè lần này của các gương mặt triển vọng là minh chứng đẹp cho truyền thống uống nước nhớ nguồn".



