Thí sinh xét tuyển vào trường quân đội tăng mạnh

Sáng 19-6, Ban Tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu công tác tuyển sinh Quân sự năm 2025. Thiếu tướng Phùng Thị Phú, Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) chủ trì buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Phùng Thị Phú phát biểu tại buổi gặp mặt

Năm 2025, 20 trường quân đội tuyển gần 4.400 chỉ tiêu đại học, cao đẳng hệ quân sự, giảm gần 1.000 so với năm ngoái. Các trường sử dụng ba phương thức, gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển với thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do hai đại học quốc gia tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT. So với năm ngoái, khối trường quân đội bỏ xét tuyển học bạ.

Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký vào các trường quân đội tăng cao. Năm nay, số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển là hơn 33.200, cao hơn gần 42% so với năm ngoái.

Đại tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng ban thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, cho biết các trường có số hồ sơ đăng ký sơ tuyển cao là Trường Sĩ quan Chính trị, hơn 6.700 hồ sơ, tuyển 766 chỉ tiêu, Học viện Kỹ thuật quân sự gần 5.000 hồ sơ, tuyển 360 chỉ tiêu, Học viện Biên phòng hơn 3.500 hồ sơ, tuyển 250 chỉ tiêu, Học viện Quân y hơn 3.200 hồ sơ, tuyển 180 chỉ tiêu.

Năm nay, số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào các trường quân đội cao hơn gần 42% so với năm ngoái.

Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, cho hay thêm số lượng hồ sơ đăng ký vào trường quân đội tăng đều trong ba năm qua, năm 2024 tăng 61% so với năm 2023. Kết quả này là nhờ công tác tuyên truyền, hướng nghiệp. Các trường quân đội được yêu cầu tới tất cả trường THPT trên địa bàn, đồng thời đi hướng nghiệp tại các trường THPT ở ít nhất 5 tỉnh, thành.

Theo quy định, thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào một trường Quân đội, nếu có nguyện vọng, vẫn được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sang một trường Quân đội khác trong cùng một nhóm trường. Nhóm 1 gồm các Học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các Trường Sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

Nhóm 2 gồm các Học viện: Kỹ thuật Quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Phòng không-Không quân (hệ Kỹ thuật hàng không). Riêng đối với đào tạo cao đẳng, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các trường: Sĩ quan Không quân, Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã, Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin và Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng.

Mùa tuyển sinh 2025, các trường quan đội xét tuyển bằng 13 tổ hợp. Trong đó, 6 tổ hợp tương tự năm ngoái, gồm A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, Anh), B00 (toán, hóa, sinh), C00 (văn, sử, địa), D01 (toán, văn, Anh), D02 (toán, văn, tiếng Nga), D04 (toán, văn, tiếng Trung).

Các tổ hợp mới là C01 (văn, toán, lý), C02 (văn, toán, hóa), C03 (văn, toán, sử), C04 (văn, toán, địa), D07 (toán, hóa, Anh) và A0T (toán, lý, tin).

Khối trường quân đội cộng điểm khuyến khích với thí sinh có giải ba cấp tỉnh trở lên, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS 5.5, chứng chỉ SAT 1.068/1.600 hoặc ACT 18 trở lên.

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thể dùng để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ khi xét điểm thi tốt nghiệp THPT nếu muốn. Mức quy đổi với IELTS từ 5.5 trở lên là thành 8 đến 10 điểm môn tiếng Anh.

Thí sinh lưu ý nếu đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT), phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển cao nhất (nguyện vọng 1) trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét tuyển theo quy định.