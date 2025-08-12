HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Thi thể nam sinh 14 tuổi được tìm thấy dưới hốc đá ở suối Ba Hồ

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nam sinh 14 tuổi mất tích khi cùng người thân dã ngoại

Chiều 12-8, lãnh đạo UBND xã Công Hải (tỉnh Khánh Hòa) cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em N.B.K. (14 tuổi, ngụ phường Bảo An) tại khu vực suối Ba Hồ (xã Công Hải).

Trước đó, chiều 11-8, cơ quan chức năng nhận tin báo về việc một thiếu niên mất tích khi cùng người thân đi dã ngoại tại suối Ba Hồ.

Thi thể nam sinh 14 tuổi được tìm thấy dưới hốc đá ở suối Ba Hồ- Ảnh 1.

Thi thể em K. được tìm thấy trong một hốc đá Ảnh: KN

Lực lượng cứu hộ phối hợp Công an xã Công Hải và người dân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Khu vực này có hai hố nước sâu hơn 4m, nhiều đá tảng, địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thiết bị lặn tìm kiếm dưới hố nước và cùng người dân, gia đình tìm K. dọc bờ suối, nhưng không phát hiện nạn nhân.

Đến sáng hôm nay, thi thể em K. được tìm thấy trong một hốc đá, dưới mực nước sâu.

Tin liên quan

Công an vào cuộc vụ nam sinh ở TP HCM mất tích sau khi lên ô tô màu đỏ

Công an vào cuộc vụ nam sinh ở TP HCM mất tích sau khi lên ô tô màu đỏ

(NLĐO) - Nam sinh lớp 10 ở TP HCM sau khi lên ô tô công nghệ màu đỏ thì mất liên lạc với gia đình và công an đã vào cuộc

Chứng minh mình không phạm tội, nam sinh bị lừa hơn 7 tỉ đồng

(NLĐO)- Làm theo hướng dẫn của cán bộ "công an" để chứng minh không liên quan đến vụ án, nam sinh đã bị lừa đảo hơn 7 tỉ đồng.

Nam sinh cấp 2 ở Quảng Nam chém bạn dã man

(NLĐO) – Đang ngồi ăn sáng, một thiếu niên ở tỉnh Quảng Nam bất ngờ bị bạn học cùng trường chém gây thương tích nặng.

thi thể nam sinh suối Ba Hồ Khánh Hòa
