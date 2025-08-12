Thi thể nam sinh 14 tuổi được tìm thấy dưới hốc đá ở suối Ba Hồ

Chiều 12-8, lãnh đạo UBND xã Công Hải (tỉnh Khánh Hòa) cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em N.B.K. (14 tuổi, ngụ phường Bảo An) tại khu vực suối Ba Hồ (xã Công Hải).

Trước đó, chiều 11-8, cơ quan chức năng nhận tin báo về việc một thiếu niên mất tích khi cùng người thân đi dã ngoại tại suối Ba Hồ.

Thi thể em K. được tìm thấy trong một hốc đá Ảnh: KN



Lực lượng cứu hộ phối hợp Công an xã Công Hải và người dân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Khu vực này có hai hố nước sâu hơn 4m, nhiều đá tảng, địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thiết bị lặn tìm kiếm dưới hố nước và cùng người dân, gia đình tìm K. dọc bờ suối, nhưng không phát hiện nạn nhân.

Đến sáng hôm nay, thi thể em K. được tìm thấy trong một hốc đá, dưới mực nước sâu.