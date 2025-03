Sáng 30-3, Công an xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã xác định danh tính của thi thể được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển xã này.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ngư dân

Theo đó, thi thể trên là của ngư dân Bùi Sỹ Nhất (SN 1977, ngụ thôn Minh Thành, xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), 1 trong 3 ngư dân mất tích trong vụ tàu cá huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bị chìm ngày 18-3.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 29-3, trong lúc đi qua khu vực bãi biển xã Xuân Liên, người dân tá hỏa khi phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy trôi dạt vào bờ biển.

Sự việc sau đó đã được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân và cùng Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Công an xã Xuân Liên có mặt để bảo vệ hiện trường và xử lý các công việc liên quan.

Qua kiểm tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định thi thể là nam giới, khoảng 40-45 tuổi, cao 1,65-1,70m, mặc áo len dài tay màu nâu, quần vải đen, bên ngoài mặc quần mưa màu xám.

Công an xã Xuân Liên nhận định thi thể người đàn ông có thể liên quan đến vụ chìm tàu cá tại vùng biển huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào ngày 18-3, khiến 3 ngư dân mất tích. Ngay lập tức, Công an xã đã chủ động liên hệ với Công an xã Thuận Long và Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu để xác minh, tìm kiếm thân nhân.

Đến tối 29-3, vài tiếng sau khi biết tin, người nhà ngư dân Nhất đã có mặt để xác minh, nhận dạng thi thể.

Hiện, Công an xã Xuân Liên đã lập biên bản sự việc, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng.

Trước đó, vào chiều tối 18-3, tại tỉnh Nghệ An, tàu cá NA 80209 TS trên đường về cảng Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) để sửa chữa thì bị chìm khi cách đảo Mắt khoảng 5-6 hải lý. Vụ tai nạn khiến 3 ngư dân mất tích, gồm: ông Nguyễn Văn Cương (45 tuổi), Lê Tuấn Anh (20 tuổi), cùng ngụ xã Văn Hải và ông Bùi Sỹ Nhất (48 tuổi), ngụ xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu.