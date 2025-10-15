HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường điện máy ngày 15-10: Máy rửa chén giảm giá mạnh

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Theo giới kinh doanh, nhóm máy rửa chén mini, tiết kiệm điện và nước đang bán tốt nhờ phù hợp với không gian căn hộ nhỏ.

Trước đây, máy rửa chén được xem là mặt hàng cao cấp, giá bán thường lên tới vài chục triệu đồng, khó tiếp cận với phần lớn người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều mẫu máy đã giảm giá mạnh.

Thị trường điện máy ngày 15 - 10: Máy rửa chén ngày càng rẻ và tiện lợi cho căn hộ nhỏ - Ảnh 1.

Giá máy rửa chén hiện chỉ còn hơn 4 triệu đồng

Giá máy rửa chén giảm hàng chục triệu đồng

Khảo sát tại các siêu thị điện máy lớn ở TP HCM cho thấy máy rửa chén loại để bàn, có thể rửa 6 đến 8 bộ chén đĩa, hiện chỉ còn 5 – 6 triệu đồng, giảm khoảng 20% – 30% so với đầu năm.

Các dòng máy độc lập hoặc âm tủ có công suất lớn hơn cũng được điều chỉnh giảm từ 3 – 7 triệu đồng, dao động trong khoảng 10 – 18 triệu đồng, tùy thương hiệu và dung tích. So với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lên tới 40% – 50%, một con số hiếm thấy trên thị trường thiết bị gia dụng.

Có thể kể đến một số thương hiệu như: máy rửa chén Teka loại 12 bộ, trước đây có giá hơn 14 triệu đồng, nay chỉ còn 4,9 triệu đồng. Candy với mẫu máy rửa 13 bộ từ 9,9 triệu đồng giảm còn 5,9 triệu đồng. Hay Hafele, mẫu rửa 8 bộ từ 13,9 triệu đồng nay chỉ còn 6,9 triệu đồng.

Không chỉ các dòng tầm trung, những dòng cao cấp cũng được điều chỉnh mạnh. Bosch giảm từ 44 triệu đồng xuống còn 22,5 triệu đồng, Junger từ 27 triệu đồng xuống 16 triệu đồng, còn LG từ 25 triệu đồng xuống 19,4 triệu đồng.

Ngoài ra, máy sấy chén cũng giảm đáng kể, như Cuckoo từ 3,8 triệu đồng còn 2,8 triệu đồng, Hawonkoo từ 5 triệu đồng còn 3,4 triệu đồng.

Vì sao máy rửa chén giảm giá mạnh

Đại diện các hệ thống bán lẻ cho biết nguyên nhân chính khiến giá giảm sâu là do nhu cầu mua sắm chững lại trong khi lượng hàng nhập khẩu tăng mạnh, buộc các nhà bán lẻ phải tung khuyến mãi kích cầu.

Bên cạnh đó, các thương hiệu Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan đang mở rộng thị phần bằng sản phẩm giá rẻ, kéo mặt bằng giá chung đi xuống.

Theo giới kinh doanh, nhóm máy rửa chén mini, tiết kiệm điện và nước đang bán tốt nhờ phù hợp với không gian căn hộ nhỏ. Trong khi đó, các dòng máy cao cấp từ châu Âu vẫn giữ được doanh số ổn định nhưng phải điều chỉnh giá để cạnh tranh.

Máy rửa chén


Tin liên quan

Máy rửa chén mini giá rẻ bán tràn lan trên mạng

Máy rửa chén mini giá rẻ bán tràn lan trên mạng

Trên các trang mạng gần đây rao bán nhiều loại máy rửa chén mini có mức giá rất rẻ, chỉ khoảng 2-3 triệu đồng/chiếc.

Máy rửa chén đã qua sử dụng được mua nhiều

Với những khách hàng không quá khó tính, máy rửa chén đã qua sử dụng… cũng có thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản.

Có nên xài máy rửa chén?

Giá máy rửa chén thời gian gần đây giảm đáng kể so với trước nên được nhiều bà nội trợ lựa chọn sử dụng để "giải phóng" sức lao động.

giảm giá LG máy rửa chén Bosch máy sấy chén
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo