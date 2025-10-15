Trước đây, máy rửa chén được xem là mặt hàng cao cấp, giá bán thường lên tới vài chục triệu đồng, khó tiếp cận với phần lớn người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều mẫu máy đã giảm giá mạnh.

Giá máy rửa chén hiện chỉ còn hơn 4 triệu đồng

Giá máy rửa chén giảm hàng chục triệu đồng

Khảo sát tại các siêu thị điện máy lớn ở TP HCM cho thấy máy rửa chén loại để bàn, có thể rửa 6 đến 8 bộ chén đĩa, hiện chỉ còn 5 – 6 triệu đồng, giảm khoảng 20% – 30% so với đầu năm.

Các dòng máy độc lập hoặc âm tủ có công suất lớn hơn cũng được điều chỉnh giảm từ 3 – 7 triệu đồng, dao động trong khoảng 10 – 18 triệu đồng, tùy thương hiệu và dung tích. So với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lên tới 40% – 50%, một con số hiếm thấy trên thị trường thiết bị gia dụng.

Có thể kể đến một số thương hiệu như: máy rửa chén Teka loại 12 bộ, trước đây có giá hơn 14 triệu đồng, nay chỉ còn 4,9 triệu đồng. Candy với mẫu máy rửa 13 bộ từ 9,9 triệu đồng giảm còn 5,9 triệu đồng. Hay Hafele, mẫu rửa 8 bộ từ 13,9 triệu đồng nay chỉ còn 6,9 triệu đồng.

Không chỉ các dòng tầm trung, những dòng cao cấp cũng được điều chỉnh mạnh. Bosch giảm từ 44 triệu đồng xuống còn 22,5 triệu đồng, Junger từ 27 triệu đồng xuống 16 triệu đồng, còn LG từ 25 triệu đồng xuống 19,4 triệu đồng.

Ngoài ra, máy sấy chén cũng giảm đáng kể, như Cuckoo từ 3,8 triệu đồng còn 2,8 triệu đồng, Hawonkoo từ 5 triệu đồng còn 3,4 triệu đồng.

Vì sao máy rửa chén giảm giá mạnh

Đại diện các hệ thống bán lẻ cho biết nguyên nhân chính khiến giá giảm sâu là do nhu cầu mua sắm chững lại trong khi lượng hàng nhập khẩu tăng mạnh, buộc các nhà bán lẻ phải tung khuyến mãi kích cầu.

Bên cạnh đó, các thương hiệu Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan đang mở rộng thị phần bằng sản phẩm giá rẻ, kéo mặt bằng giá chung đi xuống.

Theo giới kinh doanh, nhóm máy rửa chén mini, tiết kiệm điện và nước đang bán tốt nhờ phù hợp với không gian căn hộ nhỏ. Trong khi đó, các dòng máy cao cấp từ châu Âu vẫn giữ được doanh số ổn định nhưng phải điều chỉnh giá để cạnh tranh.

Máy rửa chén



