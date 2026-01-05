HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường Tết không còn mặn mà với trái cây "độc, lạ"?

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Trái cây "độc, lạ" từng "làm mưa làm gió" trên thị trường Tết thì nay trở nên trầm lắng, buộc nhà vườn phải thay đổi cách làm để hạn chế rủi ro

Bưởi hồ lô, dừa in chữ nổi, dưa hấu vuông… có giá từ vài trăm ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng/trái từng có sức hút với khách hàng vào mỗi dịp Tết Nguyên đán thì hiện nay, thị trường trầm lắng.

Thị trường Tết không còn mặn mà với trái cây "độc, lạ"? - Ảnh 1.

Nhiều năm trước, dừa tạo hình có giá bán 300.000 đồng/trái

Ông Huỳnh Thanh Tâm (ngụ xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) - một người chuyên làm dừa, bưởi tạo hình mỗi dịp Tết Nguyên đán - lại có cách làm khác so với mọi năm.

Ngày 4-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Tâm cho biết: "Năm nay, tôi chỉ chuyển giao khuôn và cách chăm sóc khi làm trái cây tạo hình cho nhà vườn chứ không trực tiếp làm. Với tình hình kinh tế khó khăn thì bán hàng giá cao không được, với lại thuê vườn để làm rất khó. Vì vậy, tôi bán khuôn và chuyển giao kỹ thuật cho nhà vườn có trái sẵn làm, nhằm tránh rủi ro".

Theo đó, ông Tâm đã bán từ 3.000 – 4.000 khuôn tạo hình bưởi, dừa với giá 150.000 đồng/khuôn. Khi có khách đặt hàng trái cây "độc, lạ" dịp Tết, ông Tâm sẵn sàng kết nối với nhà vườn.

"Tôi kết hợp với nhà vườn làm theo cách này thấy hiệu quả hơn vì bây giờ khách hàng cũng khó tính, đòi hỏi sản phẩm phải chuẩn, giá tốt. Ngày trước bán giá cao do sản phẩm mới nhưng bây giờ đã bão hoà" – ông Tâm thông tin.

Thị trường Tết không còn mặn mà với trái cây "độc, lạ"? - Ảnh 2.

Năm nay, ông Võ Trung Thành chỉ sản xuất bưởi hồ lô bằng 1/10 tổng sản lượng so với mọi năm

Trong khi đó, ông Võ Trung Thành (ngụ xã Phú Hữu, TP Cần Thơ), người được mệnh danh là "cha đẻ" của bưởi hồ lô, cho hay sản lượng cung ứng dịp Tết Bính Ngọ chỉ bằng 1/10 so với năm rồi, với khoảng 1.500 trái bưởi hồ lô. Nguyên nhân do vườn bưởi nhà ông đã lão hoá, phải đi thuê vườn ở Vĩnh Long để làm.

Ông Thành cho hay: "Năm nay không có mẫu mới, tôi chỉ duy trì sản xuất mẫu sẵn có gồm: hồ lô Tài Lộc, Tài Lộc thỏi vàng đồng tiền. Tới thời điểm này mới chỉ có khách đặt hàng 1/3 tổng sản lượng, giá cả không thay đổi, từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/trái".

Thị trường Tết không còn mặn mà với trái cây "độc, lạ"? - Ảnh 3.

Dưa hấu thỏi vàng từng có giá vài triệu đồng/cặp

Ngoài ra, dưa hấu thỏi vàng, một sản phẩm do ông Trần Thanh Liêm (ngụ TP Cần Thơ) tạo hình có giá bán từ 2 đến 3,5 triệu đồng/cặp cũng vắng bóng trên thị trường Tết nhiều năm nay.

Tin liên quan

Loại trái cây độc lạ tiền triệu, rớt giá chỉ còn vài chục ngàn đồng

Loại trái cây độc lạ tiền triệu, rớt giá chỉ còn vài chục ngàn đồng

(NLĐO) - Ở các tỉnh phía Bắc, na sầu riêng chỉ có giá khoảng 65.000-100.000 đồng/kg

Trái cây "độc, lạ" mất thị trường Tết

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên nhiều nhà vườn chuyên sản xuất trái cây "độc, lạ" ở ĐBSCL đã giảm sản lượng hoặc không làm sản phẩm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2022

Tất bật tạo hình trái cây "độc", lạ

Dự báo sức mua giảm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 nên nhiều nhà vườn tạo hình trái cây "độc", lạ ở ĐBSCL đang nỗ lực tiết giảm chi phí để ổn định giá bán và dễ tiếp cận với khách hàng.

Cần Thơ trái cây "độc, lạ" trái cây tạo hình tết bính ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo