Thị trường tiền số hôm nay, 17-1: Diễn biến mới nhất tại Việt Nam

Tối 17-1, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin giảm hơn 0,1%, lùi về quanh mức 95.190 USD.

Giá các đồng tiền số lớn khác cũng biến động nhẹ. Ethereum và XRP lần lượt giảm giá 0,06%, xuống còn khoảng 3.298 USD và 2 USD. Ở chiều ngược lại, giá BNB tăng hơn 1%, lên 943 USD trong khi Solana nhích 0,7%, đạt khoảng 144 USD.

Theo phân tích của CryptoQuant, diễn biến hiện tại có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn thị trường giá xuống năm 2022.

Dù giá Bitcoin đã tăng khoảng 21% kể từ cuối tháng 11, mức này vẫn chưa đủ để xác nhận một xu hướng tăng bền vững, nhất là trong bối cảnh giá từng giảm gần 20% và rơi xuống dưới đường trung bình một năm.

CryptoQuant cũng cảnh báo rằng tâm lý lạc quan trong ngắn hạn có thể che khuất những rủi ro tiềm ẩn. Đáng chú ý, lượng Bitcoin được chuyển lên các sàn giao dịch đang gia tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong nhiều tháng.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán có thể tiếp tục tăng, khiến thị trường tiền số vẫn đối mặt với nguy cơ điều chỉnh trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho các tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa ở nước ta.

Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa khung pháp lý cho giai đoạn thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ, đồng thời giải quyết khoảng trống pháp lý trong lĩnh vực kế toán đối với một loại hình tài sản mới, phức tạp và đang phát triển nhanh.

Bitcoin đang giao dịch tại 95.192 USD Nguồn: OKX

Nội dung trọng tâm của dự thảo là nguyên tắc quản lý và hạch toán tách biệt giữa tiền và tài sản mã hóa của khách hàng với tiền và tài sản mã hóa của tổ chức cung cấp dịch vụ.

Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải theo dõi chi tiết tài khoản "phải thu khách hàng" của các thành viên lưu ký theo từng đối tượng, từng nội dung phải thu và từng lần thanh toán.

Đồng thời, doanh nghiệp phải ghi nhận doanh thu đối với các khoản thu từ phí dịch vụ lưu ký, phí dịch vụ quản lý tài sản mã hoá của khách hàng, dịch vụ thực hiện quyền, chuyển giao tài sản mã hoá cho khách hàng, dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ và doanh thu hoạt động nghiệp vụ khác.

Đối với hoạt động tự doanh tài sản mã hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa ghi nhận các khoản doanh thu, chi phí của hoạt động tự doanh tài sản mã hóa tương tự như hoạt động chứng khoán kinh doanh.

Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải mở sổ để theo dõi chi tiết các loại tài sản mã hóa tự doanh mà tổ chức đang nắm giữ; hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ hoạt động tự doanh này.

Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thực hiện trích lập dự phòng rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh tương tự như hoạt động tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán...

Đối với doanh nghiệp phát hành tài sản mã hóa, thực hiện chào bán, phát hành tài sản mã hóa thông qua nền tảng phát hành tài sản mã hóa sẽ căn cứ vào bản chất của giao dịch tài sản mã hóa để hạch toán kế toán cho phù hợp.

Doanh nghiệp phát hành tài sản mã hóa hạch toán kế toán tương tự hoạt động vay vốn của doanh nghiệp. Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước, dự thảo hướng dẫn hạch toán theo nguyên tắc tương tự đầu tư tài chính.

Việc phân loại tài khoản và phương pháp ghi nhận phụ thuộc vào mục đích đầu tư và thời gian nắm giữ, trong khi chưa mở rộng hướng dẫn đối với nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài trong khuôn khổ kế toán này.