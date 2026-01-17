Thị trường tiền số hôm nay, 17-1: Diễn biến mới nhất tại Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 17-1: Diễn biến mới nhất tại Việt Nam

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho các tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Tối 17-1, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin giảm hơn 0,1%, lùi về quanh mức 95.190 USD.

Giá các đồng tiền số lớn khác cũng biến động nhẹ. Ethereum và XRP lần lượt giảm giá 0,06%, xuống còn khoảng 3.298 USD và 2 USD. Ở chiều ngược lại, giá BNB tăng hơn 1%, lên 943 USD trong khi Solana nhích 0,7%, đạt khoảng 144 USD.

Theo phân tích của CryptoQuant, diễn biến hiện tại có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn thị trường giá xuống năm 2022.

Dù giá Bitcoin đã tăng khoảng 21% kể từ cuối tháng 11, mức này vẫn chưa đủ để xác nhận một xu hướng tăng bền vững, nhất là trong bối cảnh giá từng giảm gần 20% và rơi xuống dưới đường trung bình một năm.

CryptoQuant cũng cảnh báo rằng tâm lý lạc quan trong ngắn hạn có thể che khuất những rủi ro tiềm ẩn. Đáng chú ý, lượng Bitcoin được chuyển lên các sàn giao dịch đang gia tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong nhiều tháng.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán có thể tiếp tục tăng, khiến thị trường tiền số vẫn đối mặt với nguy cơ điều chỉnh trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho các tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa ở nước ta.

Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa khung pháp lý cho giai đoạn thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ, đồng thời giải quyết khoảng trống pháp lý trong lĩnh vực kế toán đối với một loại hình tài sản mới, phức tạp và đang phát triển nhanh.

Thị trường tiền số hôm nay 17 - 1: Diễn biến mới nhất và cơ hội đầu tư - Ảnh 2.

Bitcoin đang giao dịch tại 95.192 USD Nguồn: OKX

Nội dung trọng tâm của dự thảo là nguyên tắc quản lý và hạch toán tách biệt giữa tiền và tài sản mã hóa của khách hàng với tiền và tài sản mã hóa của tổ chức cung cấp dịch vụ.

Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải theo dõi chi tiết tài khoản "phải thu khách hàng" của các thành viên lưu ký theo từng đối tượng, từng nội dung phải thu và từng lần thanh toán.

Đồng thời, doanh nghiệp phải ghi nhận doanh thu đối với các khoản thu từ phí dịch vụ lưu ký, phí dịch vụ quản lý tài sản mã hoá của khách hàng, dịch vụ thực hiện quyền, chuyển giao tài sản mã hoá cho khách hàng, dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ và doanh thu hoạt động nghiệp vụ khác.

Đối với hoạt động tự doanh tài sản mã hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa ghi nhận các khoản doanh thu, chi phí của hoạt động tự doanh tài sản mã hóa tương tự như hoạt động chứng khoán kinh doanh.

Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải mở sổ để theo dõi chi tiết các loại tài sản mã hóa tự doanh mà tổ chức đang nắm giữ; hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ hoạt động tự doanh này.

Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thực hiện trích lập dự phòng rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh tương tự như hoạt động tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán...

Đối với doanh nghiệp phát hành tài sản mã hóa, thực hiện chào bán, phát hành tài sản mã hóa thông qua nền tảng phát hành tài sản mã hóa sẽ căn cứ vào bản chất của giao dịch tài sản mã hóa để hạch toán kế toán cho phù hợp.

Doanh nghiệp phát hành tài sản mã hóa hạch toán kế toán tương tự hoạt động vay vốn của doanh nghiệp. Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước, dự thảo hướng dẫn hạch toán theo nguyên tắc tương tự đầu tư tài chính.

Việc phân loại tài khoản và phương pháp ghi nhận phụ thuộc vào mục đích đầu tư và thời gian nắm giữ, trong khi chưa mở rộng hướng dẫn đối với nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài trong khuôn khổ kế toán này.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 16-1: Điều gì đang âm thầm diễn ra

Thị trường tiền số hôm nay, 16-1: Điều gì đang âm thầm diễn ra

(NLĐO)- Nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ đang thử nghiệm cho vay thế chấp bằng Bitcoin, cho phép khách hàng vay tiền mặt mà vẫn nắm giữ tài sản số trong dài hạn.

Thị trường tiền số hôm nay, 15-1: Bitcoin phát tín hiệu bất thường

(NLĐO)- Trước nay, khi Bitcoin đã vào chu kỳ giảm, giá không quay lại mức cao nên nếu kịch bản đó lặp lại, đà phục hồi hiện tại là điều bất thường.

Thị trường tiền số ngày 14-1: "Cháy" hơn 120.000 tài khoản vì giá Bitcoin tăng sốc

(NLĐO)- Bitcoin tăng giá mạnh khiến những người đặt cược giá giảm bị thua lỗ nặng, với tổng số tiền lên tới hơn 688 triệu USD.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo