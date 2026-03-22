Thị trường tiền số hôm nay, 22-3: Bitcoin bất ngờ đảo chiều, xuống còn 68.640 USD

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 22-3: Bitcoin bất ngờ đảo chiều, xuống còn 68.640 USD

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Diễn biến đà giảm mạnh của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Tối 22-3, thị trường tiền số đồng loạt đi xuống. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 3%, xuống còn 68.640 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng giảm mạnh. Ethereum và XRP cùng mất hơn 3%, lần lượt lùi về khoảng 2.080 USD và 1,3 USD. Solana giảm gần 3% xuống 87,3 USD; BNB mất hơn 2%, còn 629 USD.

Diễn biến giảm giá diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Trước đó, Bitcoin đã lùi về 69.192 USD, giảm 2,2% trong 24 giờ và mất 3,1% trong cả tuần.

Theo Cointelegraph, nguyên nhân được cho là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ đối với Iran, yêu cầu mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống điện.

Ông Trump thậm chí cảnh báo sẽ "tấn công và phá hủy" các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được nối lại. Động thái này đánh dấu sự thay đổi nhanh chóng so với phát biểu trước đó một ngày, khi ông cho biết đang cân nhắc giảm dần hoạt động quân sự.

Sự đảo chiều lập trường trong thời gian ngắn đã khiến tâm lý thị trường chuyển biến tiêu cực.

Thị trường tiền số hôm nay 22 - 3: Bitcoin bất ngờ đảo chiều trong bối cảnh căng thẳng - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 68.628 USD Nguồn: OKX

Dữ liệu cho thấy nhà đầu tư trước đó nghiêng nhiều về kịch bản tăng giá. Trong 24 giờ qua, tổng giá trị các vị thế buộc phải đóng lên tới khoảng 299 triệu USD, trong đó phần lớn thuộc về nhóm kỳ vọng thị trường đi lên, chiếm khoảng 85%.

Riêng Bitcoin ghi nhận khoảng 122 triệu USD bị ảnh hưởng, trong khi Ethereum thiệt hại gần 95,7 triệu USD. Giao dịch bị đóng lớn nhất có giá trị khoảng 10 triệu USD trên một sàn quốc tế.

Thị trường còn chịu áp lực khi eo biển Strait of Hormuz vẫn gần như đóng cửa với phần lớn hoạt động thương mại, làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

Đợt tăng giá lên gần 75.912 USD của Bitcoin trong tuần trước hiện được đánh giá chủ yếu dựa trên kỳ vọng căng thẳng hạ nhiệt, nhưng đã nhanh chóng bị xóa bỏ.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn và hạn chế các quyết định lớn trên thị trường.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 20-3: Bước đi mới trong bảo vệ tài sản số tại Việt Nam

(NLĐO) - Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số vừa được thành lập nhằm thúc đẩy nghiên cứu, quản lý tài sản số và nâng cao an toàn môi trường số.

(NLĐO) - Cùng với đà lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2 của giá vàng, Bitcoin cũng đã đánh mất mốc 70.000 USD.

(NLĐO)- Dù Bitcoin đã bật tăng trong nhiều ngày gần đây nhưng nhà đầu tư vẫn thận trọng, phản ánh tâm lý bi quan chưa được giải tỏa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo