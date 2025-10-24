Thị trường tiền số hôm nay, 24-10: Đề xuất mô hình mới thúc đẩy tài sản số tại Việt Nam

Tối 24-10, thị trường tiền số tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng gần 2%, đạt 111.150 USD.

Các altcoin khác cũng đi lên: Ethereum (ETH) tăng hơn 2% lên 3.958 USD; BNB tăng 2,5% lên 1.120 USD; XRP tăng gần 2% lên 2,4 USD; Solana (SOL) tăng gần 2%, đạt 191 USD.

Tuy vậy, theo Cointelegraph, tháng 10, thường được giới đầu tư gọi là “Uptober” lại đang gây thất vọng khi giá Bitcoin vẫn thấp hơn hơn 2% so với đầu tháng, dao động quanh 107.000 - 111.500 USD.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 111.150 USD Nguồn: OKX

Nếu xu hướng này kéo dài, đây sẽ là tháng 10 tệ nhất của Bitcoin trong 12 năm, theo dữ liệu từ CoinGlass.

Cũng trong chiều 24-10, Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) tổ chức tọa đàm tham vấn ý kiến xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM.

Đề cập đến hệ sinh thái tài sản số, ông Will Ross, Giám đốc điều hành Marketing và kênh phân phối của Dragon Capital Việt Nam, nhấn mạnh rằng đổi mới tài chính là yếu tố then chốt để thu hút vốn ngoại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Theo ông Will, dòng vốn là nền tảng của tăng trưởng, do đó cần xây dựng cơ chế mới để thu hút và thúc đẩy dòng vốn toàn cầu chảy mạnh hơn vào Việt Nam.

Tọa đàm tham vấn ý kiến xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM chiều 24-10. Ảnh: Lam Giang

Một trong những giải pháp nổi bật là tận dụng Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) – công cụ huy động vốn phổ biến toàn cầu với tổng tài sản hơn 18.000 tỉ USD tại Mỹ.

Ông cho biết Việt Nam đã có bước tiến khi thu hút hơn 300 triệu USD thông qua các ETF giao dịch tại Thái Lan, mở ra tiềm năng lớn từ nguồn vốn bán lẻ quốc tế.

Để tối đa hóa dòng vốn, ông Will đề xuất kết hợp tài chính truyền thống (TradFi) với tài chính phi tập trung (DeFi).

Theo mô hình này, nhà đầu tư có thể sử dụng stablecoin để đầu tư vào token của ETF, qua đó dòng tiền được chuyển trực tiếp đến doanh nghiệp Việt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sự kết hợp giữa TradFi và DeFi được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới cho việc hình thành hệ sinh thái tài sản số vững mạnh tại Việt Nam.