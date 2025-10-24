Thị trường tiền số hôm nay, 24-10: Đề xuất mô hình mới thúc đẩy tài sản số tại Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 24-10: Đề xuất mô hình mới thúc đẩy tài sản số tại Việt Nam

Lê Tỉnh - Thái Phương

(NLĐO) - Sự kết hợp giữa 2 mô hình tài chính truyền thống với phi tập trung sẽ là động lực mới hình thành hệ sinh thái tài sản số vững mạnh tại Việt Nam

Tối 24-10, thị trường tiền số tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng gần 2%, đạt 111.150 USD.

Các altcoin khác cũng đi lên: Ethereum (ETH) tăng hơn 2% lên 3.958 USD; BNB tăng 2,5% lên 1.120 USD; XRP tăng gần 2% lên 2,4 USD; Solana (SOL) tăng gần 2%, đạt 191 USD.

Tuy vậy, theo Cointelegraph, tháng 10, thường được giới đầu tư gọi là “Uptober” lại đang gây thất vọng khi giá Bitcoin vẫn thấp hơn hơn 2% so với đầu tháng, dao động quanh 107.000 - 111.500 USD.

img

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 111.150 USD Nguồn: OKX

Nếu xu hướng này kéo dài, đây sẽ là tháng 10 tệ nhất của Bitcoin trong 12 năm, theo dữ liệu từ CoinGlass.

Cũng trong chiều 24-10, Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) tổ chức tọa đàm tham vấn ý kiến xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM.

Đề cập đến hệ sinh thái tài sản số, ông Will Ross, Giám đốc điều hành Marketing và kênh phân phối của Dragon Capital Việt Nam, nhấn mạnh rằng đổi mới tài chính là yếu tố then chốt để thu hút vốn ngoại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Theo ông Will, dòng vốn là nền tảng của tăng trưởng, do đó cần xây dựng cơ chế mới để thu hút và thúc đẩy dòng vốn toàn cầu chảy mạnh hơn vào Việt Nam.

img

Tọa đàm tham vấn ý kiến xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM chiều 24-10. Ảnh: Lam Giang

Một trong những giải pháp nổi bật là tận dụng Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) – công cụ huy động vốn phổ biến toàn cầu với tổng tài sản hơn 18.000 tỉ USD tại Mỹ.

Ông cho biết Việt Nam đã có bước tiến khi thu hút hơn 300 triệu USD thông qua các ETF giao dịch tại Thái Lan, mở ra tiềm năng lớn từ nguồn vốn bán lẻ quốc tế.

Để tối đa hóa dòng vốn, ông Will đề xuất kết hợp tài chính truyền thống (TradFi) với tài chính phi tập trung (DeFi).

Theo mô hình này, nhà đầu tư có thể sử dụng stablecoin để đầu tư vào token của ETF, qua đó dòng tiền được chuyển trực tiếp đến doanh nghiệp Việt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sự kết hợp giữa TradFi và DeFi được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới cho việc hình thành hệ sinh thái tài sản số vững mạnh tại Việt Nam.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 23-10: Bitcoin tăng nhẹ nhưng dự báo sẽ khiến nhà đầu tư bị sốc

Thị trường tiền số hôm nay, 23-10: Bitcoin tăng nhẹ nhưng dự báo sẽ khiến nhà đầu tư bị sốc

(NLĐO) - Dù Bitcoin đã phục hồi nhẹ trong các phiên gần đây nhưng theo giới phân tích, đồng tiền số này vẫn đối mặt nguy cơ giảm sâu.

Thị trường tiền số hôm nay, 22-10: Quy định mới trong giao dịch tại Việt Nam

(NLĐO) - Giới phân tích nhận định tỉ lệ mua - bán trên thị trường tiền số đã dần ổn định trở lại và nhà đầu tư đang thăm dò cơ hội.

Thị trường tiền số hôm nay, 21-10: Lộ diện thêm một doanh nghiệp tham gia vào tài sản số

(NLĐO)- Giới đầu tư tiền số dự đoán giá Bitcoin có thể giảm về 100.000 USD hoặc thậm chí 95.000 USD nếu lực mua không được cải thiện

huy động vốn tăng trưởng kinh tế bitcoin tài sản số tiền số giới đầu tư Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo